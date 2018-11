'No tengo nada', primer adelanto del próximo disco de Alejandro Sanz

Camino ya de superar las 400.000 reproducciones, el videoclip de lo último de Sanz es ya tendencia en las redes y su nueva canción una adelanto de un disco que se encuentra en fase de finalización pero que no llegará a manos y oídos de sus seguidores hasta el próximo año . De esta forma, hay que recordar que el artista español con mayor número de premios Grammy no publica un compacto de canciones inéditas desde 2015 cuando lanzó su Sirope.

Letra de 'No tengo nada'

Yo no tengo miedo,

yo lo que tengo niña es un plan secreto,

que es muy difícil que no nos salga.

Tengo unas bengalas,

yo te quiero ver en la mañana susurrándome a la espalda.

Yo no tengo el beso

que logre que te rindas y me abraces

y que todos los miedos se me vayan.

Yo no tengo el arte,

lo que tengo es algo que en la piel me he tatuado, alma.

Y yo no tengo nada,

si me da vuelta a los bolsillos, niña,

yo no tengo nada,

pero te miro a los ojillos

No tengo nada,

Pero tengo tu mirada,

pero te tengo a ti.

Y yo no tengo nada,

sólo a ti.

Yo quiero abrazarte,

quiero dormir contigo y despertarme abrazándote la espalda.

Para no olvidarme

lo único que quiero es que tú me nombres

y que todos los miedos se me vayan.

Yo no tengo nada,

lo que tengo es algo que en la piel me he tatuado alma.

Y yo no tengo nada

si me da vuelta a los bolsillos, niña,

yo no tengo nada,

pero te miro a los ojillos

Yo no tengo nada,

pero tengo tu mirada,

pero te tengo a ti.

Y yo no tengo nada,

sólo a ti.

Y yo no tengo nada,

si me da vuelta a los bolsillos, niña,

yo no tengo nada,

pero te miro a los ojillos.

Yo no tengo nada,

pero tengo tu mirada,

pero te tengo tengo a ti.

Y yo no tengo nada,

sólo a ti.