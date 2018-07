Alfaguara editará el último diario inédito de José Saramago

Veinte años después de la concesión del Nobel de Literatura, las reflexiones del portugués José Saramago durante aquel trepidante 1998 saldrán finalmente a la luz en octubre, cuando se publicará su último e inédito diario. El cuaderno del año del Nobel, que narra su vida en 1998, cuando recibió el prestigioso galardón, se publicará el 8 de octubre en Portugal y tres días más tarde saldrá en español, editado por Alfaguara. La publicación se convierte en un inesperado homenaje en el vigésimo aniversario de la atribución del premio, que llevó un cambio a su vida plasmado con mimo en este diario, conocido ahora gracias a un "hallazgo fortuito", según Alfaguara.

Lo cierto es que el propio autor ya había anunciado públicamente que este volumen, que completa la saga Cuadernos de Lanzarote, existiría; lo hizo en la última página del quinto cuaderno, concluido en 2001, pero todos se olvidaron de su existencia. Así lo admitió en un encuentro con periodistas en Lisboa su viuda, la española Pilar del Río, quien destacó la "perplejidad" de que el propio autor, los editores y ella misma como traductora no se acordasen "nunca más" de este texto, que ha permanecido años involuntariamente escondido en un viejo ordenador. El 80 % del libro corresponde a notas acabadas, pero el restante espacio está trufado de "notas que tenía para prolongar", anotaciones inconclusas que muestran cómo lo trepidante de esos meses interrumpió su metódico sistema. "Como consecuencia del Nobel, los viajes, conferencias, etcétera, el tiempo disponible para desarrollar el cuaderno no es igual y hay anotaciones no desarrolladas, pero es muy indicativo de su sistema de trabajo", comentó Del Río sobre este tomo que, aunque siga el método de sus anteriores Cuadernos de Lanzarote, es también diferente, explicó, porque hay en él "menos de vida personal" del autor "y más de posicionamiento cultural y ético", además de mayores referencias al continente americano.