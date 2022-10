Antonio Najarro regresa a Jerez para presentar ‘Querencia’

Antonio Najarro regresa a Jerez. El bailarín y coreógrafo español presentará por primera vez en Andalucía el espectáculo 'Querencia' (sábado 15, Teatro Villamarta, 20.30 horas), la segunda propuesta artística de la nueva compañía con la que está trabajando actualmente.

Najarro ya conquistó el teatro Villamarta en 2018, durante el XVII Festival de Jerez, obteniendo el Premio del Público gracias al espectáculo 'Eritaña, Zapateado de Sarasate, Soleá del mantón, Bolero y Alento', llevado a cabo con el Ballet Nacional bajo su dirección.

Ahora, su afán por devolver a la danza española al lugar que merece, el bailaor madrileño ha apostado firmemente por su propia compañía, y este sábado aterriza en Jerez con un montaje en el que por encima de todo "abordamos en toda su magnitud a la danza".

El artista reconoce que "después de mucho tiempo trabajando con la fusión de otras músicas, me apetecía volver a la esencia de la danza española, y eso es precisamente 'Querencia', un espectáculo en el que nos adentramos en todas las disciplinas de la danza española, el folclore, el flamenco y la danza estilizada, siempre con un lenguaje vanguardista y con ese toque personal que me gusta dar a mis creaciones", afirma.

'Querencia' es pues un proyecto arriesgado y costoso, según confiesa, un proyecto que tiene música propia, a cargo del compositor y pianista Moisés Sánchez "y que grabamos con la Orquesta Sinfónica de Extremadura". En ella destaca también el vestuario, "que ha sido realizado por Yaiza Pinillos y que está basado en la tradición", y la iluminación, obra de Nicolás Fischtel, "que están calculadas al milímetro y que también nos sirve de escenografía".

El montaje aglutina a 14 bailarines, con "cinco de los mejores bailarines solistas del momento", ha explicado. Najarro no esconde que "he apostado fuerte porque considero que como embajador de la danza, he querido dar oportunidad a los grandes creadores y bailarines de este país. Siento que en ese sentido tengo una responsabilidad".

Su nueva compañía intenta también "dar visibilidad a la danza, y en en ese aspecto reconozco que soy un obsesionado. En España cuesta mucho trabajo que la danza tenga su espacio, algo que no ocurre en otros países. Aquí, por desgracia, la cultura o tiene visibilidad ni se utiliza como herramienta de cambio social".

"De todos modos-continúa-vamos a seguir luchando para conseguir que la gente tenga interés por la danza como ocurre en Europa, Asia y Estados Unidos".

Como ya llevó a cabo en su anterior etapa al frente del Ballet Nacional, algo que le sirvió para obtener este mismo año un Premio Flamenco en el Aula, Najarro también apuesta firmemente por acercar la danza a las nuevas generaciones. De hecho, y gracias a la Comunidad de Madrid, en la actualidad "somos compañía residente del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, con el Mira Teatro, y bueno, desde allí estamos trabajando también en acercar la danza a los niños y las personas con discapacidad".

Sobre su regreso a Jerez, Najarro confiesa que "será especial porque siempre que he tenido a esta tierra, he sentido la cercanía del público y del personal del teatro. Cuando he venido aquí, he disfrutado mucho porque además, he visto a gente que viene interesada por la danza y con la predisposición de disfrutar".