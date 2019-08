Curiosidades de la vida, en agosto de 2018, Macarena de Jerez y José Méndez compartieron cartel en el XIII Festival de Cante Flamenco de Miami, al otro lado del charco. Esta noche (22.30 horas), justo un año después, ambos serán los encargados de abrir el ciclo ‘Herencia, Transmisión oral’ de la I Bienal de Cante de Jerez, un ciclo que promete en este arranque de semana y por el que pasarán voces como las de Luis Moneo y Encarna Anillo (lunes 12); Ezequiel Benítez y Remedios Reyes (martes 13) y David Carpio y Tomás de Perrate (miércoles 14).

José Peña Méndez, conocido artísticamente como José Méndez, es uno de los cantaores jerezanos con mayor recorrido, y puede presumir de haber compartido escenario con grandes del flamenco, tanto en el baile como en el cante. Su presencia en esta primera Bienal se antoja “como un regalo, me ha hecho mucha ilusión que Mario (González) se haya acordado de mí porque parece que los cantaores de mi generación estamos un poco olvidados. Por eso cuando me llamó, me hizo ilusión, tengo que reconocer que él siempre ha valorado mi trayectoria y tengo que agradecérselo”, asegura.

El nieto del Pili considera que la irrupción de la Bienal de Cante de Jerez “es una buena noticia para esta ciudad, y a la vista está la buena acogida que está teniendo. Creo que hay una necesidad de escuchar cante y este puede ser un proyecto interesante de cara al futuro”.

El jerezano ha estado recientemente en Japón, “me he llevado dos meses en el Tablao Garlochí, y la verdad es que me ha ido muy bien. Estuve con Coral de los Reyes, José Gálvez,Saray García y El Torombo y todo ha ido bien, allí da gusto estar, porque respetan mucho el cante y saben escuchar”, explica.

Tras actuar en la Peña Torremacarena de Sevilla, José Méndez alterna estos días su aparición en peñas con su presencia en algunos tablaos de Sevilla. “Ahora estoy en el Tablao La Cantaora, que está por el Ayuntamiento y es nuevo, y la verdad es que estoy contento, en Sevilla siempre hay público en los tablaos, es una alegría”.

No obstante, en los próximos meses quiere fijarse como meta la grabación de su nuevo disco. “Lo empezamos pero como me fui a Japón lo dejamos un poco parado, ahora quiero retomarlo y a ver si lo podemos sacar el año que viene”, recalca.Para su cita de esta noche en la Bienal, “haré un recital clásico, yo me encuentro ahora mismito muy bien, a ver cómo se da, pero tengo muchas ganas”.

Su actuación la compartirá con otra voz incansable, la de Macarena de Jerez. La cantaora es un volcán y su fortaleza física es tremenda. Tras actuar para los socios del Club Nazaret el pasado viernes, “lo hago todos los años porque me tratan muy bien”, destaca, la jerezana estuvo en la noche de ayer en Chiclana y la semana que viene lo hará en Cádiz. “No me puedo quejar, llevo un verano muy completo, porque también estuve en Colmenar, con Pansequito y Aurora Vargas. Ahora para septiembre voy conDiego del Morao alFestival de El Rubio, enSevilla; y en octubre ya tengo una cosa en Bilbao antes de irme en noviembre a Miami”.

Como su compañero de cartel, Macarena cree que la creación de la Bienal de Cante de Jerez “es una bendición para los cantaores, y una alegría para Jerez, creo que hacía falta un festival así. Ojalá pueda continuar en el futuro, que somos muchos cantaores aquí (risas)”.

Aún con el buen sabor de boca dejado el pasado viernes en el Club Nazaret, la artista jerezana reconoce que “me encuentro en mi mejor momento”, y por ello espera “que la gente se vaya contenta de este recital en la Bienal”.

Todavía no tiene claro lo que cantará “porque en función de lo que haga José, yo haré otros cantes para no repetirnos. Pero vamos, que lo voy a dar todo, como siempre”, insiste.

La cantaora estará acompañada a la guitarra, al igual que José Méndez, por Juan Manuel Moneo, y a las palmas por José Peña y Manuel Vinaza.

Las entradas para el público cuestan 15 euros, mientras que los miembros de la tarjeta Ikea Family, desempleados acreditando su situación y mayores de 65 años y menores de 8 años pagarán 12 euros.