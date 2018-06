Big Band Jerez actuará el 5 de julio a beneficio de 'No Me Abandones'

Los miembros de la banda jerezana Big Band Jerez se unen de nuevo, en la que será su única actuación de esta temporada, para llenar de ritmos solidarios el salón de actos de las Bodegas Luis Pérez el próximo 5 de julio, a las 20,30h.

Se trata de un concierto promovido por la protectora de animales 'No Me Abandones' y cuya recaudación irá destinada al cuidado de los animales del refugio que la protectora tiene en Jerez. Su presidenta, Fátima González, ha afirmado que es "un lujo poder contar con la Big Band Jerez en la segunda edición de esta cita solidaria que disfrutaremos de nuevo en un espacio de prestigio y de calidad como las Bodegas Luis Pérez ".

La banda jerezana interpretará un variado repertorio en el que el jazz y el swing trasportarán al ambiente de los clubs de Nueva Orleans, Chicago o el New York de los años 20.

En esta velada solidaria, la magia de la luz y la música se unirán al más selecto maridaje jerezano, en el que Bodegas Luis Pérez ofrecerá una degustación de sus más reputados vinos acompañados por el reconocido como uno de los mejores quesos de Andalucía, el Montealva, 100% queso de cabra de la raza autóctona Payoya, todo ello en el excepcional patio andaluz de las bodegas.

Las entradas ya están a la venta y pueden adquirirse al precio de 15 euros en Malamúsica y Naturfactory, la Rosticería, El Artesano, Tabanco Plateros, Pub El Siete, Cafetería Coso, Clínica Veterinaria Babieca, en la propia Bodega Luis Perez y en el puesto de No Me Abandones en el Rastrillo de la Alameda Vieja. Para quienes prefieran no utilizar sus vehículos, la organización ha puesto a disposición de los asistentes un autobús que con un precio de 3 euros tiene su salida en Cristina a las 19,30 horas.