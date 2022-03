Canto a la vida, el amor y el optimismo en Espacio Abierto Jerez

La Sala Espacio Abierto Jerez acoge la exposición 'Óleo sobre lienzo' de Beatriz Cañete Pozo. Lo hará hasta el 29 de abril y, aunque ya se puede visitar, la inauguración oficial será este jueves, 31 de marzo, a las 20 horas. La muestra se podrá ver de mañana de martes a viernes de 10:30 a 13 horas y tarde de lunes a viernes de 17:30 a 20 horas. En Semana Santa permanecerá cerrada.

"Hace años que en verano vamos a una playa cercana que nos encanta. Allí tenemos amigos y hay una urbanización muy bonita al borde mismo del mar. En esa urbanización hay un equipo de jardineros que consiguen que durante todo el verano estén las callejuelas atiborradas de flores de todo tipo y de hortensias de todos los colores. Entre baño y baño, entre paseo y paseo, yo no puedo resistir la tentación de ponerme a pintar porque aunque me guste el mar y el chiringuito, creo que me gusta aún más pintar.

Empecé con pequeños apuntes pero luego fueron obras de más tamaño, que he tenido que terminar en casa a partir de recuerdos y fotografías. No tienen nada de dibujo, están hechas directamente con acrílicos y terminadas con óleo. Tienen restos de la yerba sobre la que estoy sentada, trocitos de rayos del sol que caen sobre mi cabeza y sobre el lienzo. Si te acercas lo suficiente podrás ver que tienen algo del zumbido de las abejas, algo también del olor de las flores y la sal. Y mucho de la pasión, la fuerza y el corazón con que en esta tierra sentimos la vida. Son casi cuarenta óleos sobre lienzos donde he intentado estudiar la belleza de la luz. Un canto a la vida, el amor y el optimismo", describe la autora.