Carlos Rivera conquista el Patio de la Tonelería

El cantante mexicano Carlos Rivera abrió a lo grande, la pasada noche del sábado, 10 de agosto, en el tercero de los conciertos del Festival Tío Pepe, celebrado en las Bodegas González Byass. El Patio de la Tonelería estaba prácticamente lleno y esperaba con mucha expectación ver al cantante actuar. A medida que se acercaba la hora de comenzar el concierto cada vez eran más los asistentes que llevaban una camiseta puesta con el nombre de “Guerra Tour. Carlos Rivera”. Éstos pertenecían al clubs de fans del mexicano, y algunos de ellos venían desde otros puntos como Madrid, Tenerife y Sevilla. Además, repartieron entre los asistentes banderas blancas, que más tarden ondearían en el Patio de la Tonelería.

A las 21,50 horas, veinte minutos más tarde de la hora prevista aparecieron sobre el escenario cuatro bailarines y cinco músicos vestidos de negro, entre aplausos del público. Y es entonces cuando se nota el nerviosismo ente los asistentes, ya que dos minutos más tardes irrumpió el escenario Carlos Rivera vestido con un pantalón negro, camiseta negra y chaqueta negra con unas hombreras doradas. 'Amo mi Locura' fue el tema con el que comenzó el concierto, con una buena temperatura y un público dispuesto a pasarlo bien.

Y tras está canción Carlos Rivera hace referencia a los deseos que las personas tienen y que tal vez un día sucedan. Dando paso al tema “Te esperaba” coreada por el público, mientras mueven las banderas blancas. En el comienzo de la misma, el artista y los bailarines portaban en la mano un globo blanco que soltaron y volaron al cielo. El cantante se cambió de camiseta hasta en cinco ocasiones.

Lo que no esperaban las asistentes es que el cantante escogería a una chica del público para que subiera con él al escenario, y es aquí cuando se produce un gran revuelo entre sus fans. Una gran parte gritaba “yo”. Finalmente, una chica vestida de flamenca y con una banda rosa dónde pone “Miss bandera Guerra” es la afortunada en subir. Con la fan de la mano canta el tema “Sígueme”.

“Recuérdame” fue una de las canciones más emotiva del concierto, y en esta ocasión apareció con un pantalón negro y camiseta gris. Ésta es la banda sonora de la película “Coco”. Asimismo, antes de dar paso a “Luna del cielo” una canción dedicada a su abuela. El cantante emocionado contó que se identificaba con una escena de la película Coco, en la que el de niño le cantaba a su abuela una canción que él había escrito. “Una canción que desde que ella se fue yo no quise cantar, ni grabar, porque no tenia el valor de hacerlo. Espere muchos años hasta que vi esta película, y me di cuenta que esta canción la tenia que grabar”. Él necesitaba hacer está canción para ayudar a gente que había perdido a algún ser querido.

Canciones como “Te amo hoy”, “Lo digo”, “Me muero”, “Bendita tu Vida” y “Como tú” levantó al público que estaba completamente entregado bailando y dando palmas, mientras que en el escenario se vivía un auténtico espectáculo.

Tras estas canciones suena una música de suspense y tambores, cuando aparece Carlos Rivera vestido con pantalón negro y una camiseta negra cantando “Grito de guerra”, y a su alrededor los cuatro bailarines mueven una gran bandera blanca, al igual que el público también lo hace desde sus asientos. Al final de ésta, el público aplaude y se levanta para ondear la bandera. Carlos Rivera tras ésta, hace mención a todas esas personas que sufren por culpa de alguna persona que pueda tener el poder y lo esté usando mal. Y da paso a “Si te vas”.

Una vez termina la canción detrás de Carlos apareció un cartel sostenido por dos bailarines en el que se pudo leer “Que nadie te diga que no puedes”. Este tema lo escribió hace diez años, y llegó a su vida en un momento en el que se encontraba pasando una mala situación. Es una canción que se la escribió a él mismo, porque dice que es a veces uno mismo es quién se pone barreras para avanzar. Esta canción se empezó a escuchar en el primer disco que salió en España. Según el mismo decía la música puede ayudar a decir lo mejor “y así quiero decirte gracias España porque hace ocho años que llegué aquí y la vida me cambió” con esto daba pasó a “Gracias a ti”.

Además, hizo mención especial a todas aquellas parejas que se encontraban en el concierto y que posiblemente “Otras vidas” haya sido la canción con la que se enamoraron o casaron. Cuando parecía que se estaba despidiendo del público dio paso a “Solo tú” y “Fascinación” coreadas por los asistentes.

Tras estos dos temas el cantante se despedía dando por finalizado el gran concierto, pero minutos más tardes y tras mucho insistir el público, Carlos Rivera apareció vestido con camiseta blanca y chaqueta negra. Cantó hasta tres canciones más. En “¿Cómo pagarte?” le pidió al público alumbrar con sus móviles el escenario. Asimismo, hizo mención a Víctor Jerez, un pintor, que se encontraba en el Patio de la Tonelería y en la duración del concierto dibujó a Carlos Rivera.

Y de nuevo cuando parecía que todo había terminado, vuelve a aparecer en el escenario. El concierto finalizó con “Regrésame mi corazón” en una versión flamenca, e incluso los bailarines iban vestidos de flamencos.