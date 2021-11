Carmen Chofre, muy groove

Espacio Abierto inaugurará este jueves, 4 de noviembre, a las 20 horas la exposición 'Groove' de Carmen Chofre, aunque la muestra se podrá visitar desde el día 3, de lunes a viernes de 10,30 a 13 horas, y de 17,30 a 20 horas, hasta el 3 de diciembre.

"A veces, de una forma menos evidente y en otros momentos (como es el caso en esta exposición) de manera más manifiesta, cuando cojo el pincel con tinta o gouache y lo pongo sobre el papel, surgen irremediablemente en mi cabeza las imágenes de las portadas de libros, de tebeos y cómics, de iconos del cine y de la música que inundaron mi infancia y adolescencia. Aunque yo nací a finales de los 70, me doy cuenta de que en mi casa siempre hubo cierta tendencia estética hacia los 60 (seguramente porque era la época juvenil de mis padres). Siempre me fascinó, y me seguirá fascinando, la potencia y la calidad de las ilustraciones, los carteles, la fotografía de los sixties, tan contagiados de la estética británica y siempre en estrecha relación con una música, desde luego, no menos fascinante", describe Chofre.

"Groove o groovy se utilizó en los sesenta como hoy se utiliza cool, guay, estupendo… Era una “coletilla” típica que he encontrado en muchas ocasiones, pero la palabra Groove en música hace referencia también a una sensación relacionada con el ritmo. Un ritmo articulado de tal forma que te causa una sensación que lleva al movimiento, esa sensación… el Groove… la puede producir un línea negra de tinta bailando a través del papel", cuenta la autora.

Carmen Chofre (Sevilla, 1979) es licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla en la especialidad de Pintura. Actualmente vive y trabaja en Jerez donde ejerce como profesora de dibujo en la Escuela de Arte.

La obra de Carmen Chofre explora diferentes géneros, especialmente el paisaje y la figura humana, acercándose a esta última desde diversas ángulos y disciplinas. De carácter intimista, sus cuadros y apuntes carecen de artificio y afectación, manteniéndose en un espacio sutil y sosegado, generando una sensación de quietud que sin embargo, guarda una energía latente.