Coloma, el gran cuentista

Cuando José López se remanga para investigar, la figura que primero se le viene a la cabeza es la de Coloma. Con este escritor ya tiene cierto recorrido y siempre hay cosas sobre él que explorar, “sobre todo porque de él hay muy pocas ediciones modernas, y eso es un problema a la hora de que Coloma llegue a un lector actual”, apunta el profesor y ex director del instituto Coloma. Están las excepciones de ‘Ratón Pérez’, ‘Pequeñeces’ (Cátedra) y una edición del propio José López y Víctor Cantero García de ‘Juan Miseria’ (Diputación de Cádiz), así como de ‘Caín’ (Biblioteca Virtual Cervantes).

Y entre esas pocas ediciones modernas estaban sus ‘Cuentos para niños’, pero en cuyo título destaca sobre otros el ‘Ratón Pérez’. Dicha obra es la que ha motivado que López se sumerja de nuevo en la figura del escritor, periodista y jesuita español nacido en Jerez en 1851. Diez cuentos que forman parte de una colección que Coloma fue escribiendo a lo largo de su vida y que fue publicada en la revista ‘Corazón de Jesús’, de la Compañía de Jesús, que posteriormente fue reuniendo en volùmenes distintos, pero que al final en sus Obras Completas forman parte de un libro.

¿Por qué ‘Cuentos para niños’? “Yo ya los había trabajado porque les veía aprovechamiento. La literatura infantil tiene muchos lectores y me parecía que unos cuentos para niños hechos a finales del XIX eran una buena oportunidad, y más aún cuando pertenecen a un escritor de nuestra localidad. ¿Por qué no recuperarlos?”, justifica el autor.

Una rigurosa edición con un estudio previo en el que se han trabajado las fuentes de las que se sirvió Coloma, la estructura de los cuentos, cómo son sus personajes, sus referencias como Grimm o Andersen cuyos cuento adapta a situaciones determinadas o les aporta un ambiente andaluz... Por ello, es una obra para todos los públicos: “el especialista o el que esté interesado en la literatura del XIX puede perfectamente a través de la introducción que hago ver qué interés tienen los cuentos en cuanto a obra literarias; y los niños los pueden leer, al igual que adultos que seguro que disfrutarán de esta lectura”.

Unos relatos en los que se confirma la intención moralizante de Coloma, con una moralidad muy cristiana. “Y también he notado que, a pesar de su apariencia seria, tiene cierta ternura en las dedicatorias, como la introducción del cuento ‘Periquillo sin miedo’... Rompe un poco con los prejuicios que se tiene sobre los jesuítas de estrictos. Porque Coloma es otro de esos escritores que, al no tener ediciones modernas, no podemos ver la amplitud de su obra literaria, aunque en sus Obras Completas se observa lo prolífico que fue. Porque además de la docencia y de las responsabilidades dentro de la Compañía, escribió una barbaridad, desde novelas históricas, costumbristas, hasta estos cuentos... con todo el sabor de la época que hay que saber mirar desde la perspectiva de un escritor del siglo XIX”.

López cree que Coloma se sentiría satisfecho “de verse publicado en su propia ciudad por un paisano además, para que no sólo se le recuerde por el nombre que lleva el instituto. Seguramente si le preguntamos a alguien quién era el padre Luis Coloma no te dirá mucho. Pocos se creen que el ‘Ratón Pérez’ era de Jerez". "Con este trabajo -añade- lo que trato es de valorar su obra literaria un poco olvidada a nivel general, y en particular en su localidad”.

‘Cuentos para niños’ se presentará en el IES Coloma el próximo 4 de diciembre, a las 19,30 horas. José López estará acompañado en la mesa por Adolfo Carmona Luque, que posee el legado Coloma.

Por otra parte, José López, entre otros proyectos, tiene a la vista la publicación de un estudio sobre un impreso que se hace en Jerez en 1683, sobre el proceso contra Gabriel de Espinosa ‘El pastelero de Madrigal’, que se hizo pasar por el rey Sebastián de Portugal, cuyo cadáver no se encontró en la batalla de Alcazarquivir (1578). Ahí queda.