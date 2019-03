Condolencias por la muerte de Pilar Paz Pasamar

Un regalo para Pilar, por Josefa Parra

En 2011, en el prólogo del libro que recopilaba los textos premiados en el Certamen que llevó su nombre durante más de 10 años (y que, desafortunadamente, dejó de convocarse por motivos económicos que aún hoy no acabo de entender), Pilar Paz Pasamar, que era agradecida hasta límites increíbles, decía: “Pocas personas, pienso, podrán gozar del privilegio de asistir viva a aquello en que nadie suele participar sino después de”. Y es que Pilar, mujer gozadora y, como decía, agradecida hasta el límite, sentía como un regalo que su ciudad natal diese su nombre a un premio literario. Me consta que en cada edición se implicó y se entusiasmó a partes iguales, y que cuando dejó de convocarse sufrió una decepción que, cada año, esperaba cambiar por la alegría de la buena noticia (la que nunca llegó) de la recuperación del certamen.

Pilar no solo fue (es) una poeta enorme, una narradora solvente y una investigadora entregada. Fue también una madre cariñosa y consentidora para los poetas más jóvenes, que nos acercábamos a ella cohibidos, y salíamos de su casa conmovidos y animosos, con una alforja llena de consejos impagables y la confianza renovada en la poesía, esa dama esquiva a la que Pilar sabía convocar y domeñar como nadie. Era generosa con todos, pero en especial con los escritores y escritoras en ciernes, para quienes extendía siempre ese manto benéfico de su sonrisa y de su aliento. No conozco a nadie que no la quisiera, porque era de esas contadas personas que se hacen querer a primera vista y que acrecientan ese aprecio a medida que las conoces.

Hoy que nos falta, aprovecho para volver a pedir para ella, por ella, que se recupere el Certamen de relato corto y poesía ‘Pilar Paz Pasamar’. Jerez le debe ese regalo. La poesía, los poetas de esta provincia a los que tanto ayudó y apoyó, se lo debemos.