Convocada la X edición del Certamen Internacional de Microrrelatos 'Cardenal Mendoza'

La X edición del Certamen Internacional de Microrrelatos 'Cardenal Mendoza', que promueven las Bodegas Sánchez Romate Hermanos con el fin de fomentar la creatividad literaria en relación al brandy de Jerez, ha abierto el plazo de inscripción, que se cerrará hasta el próximo 30 de septiembre.

Para poder participar en este certamen es necesario ser mayor de edad y exponer un tema libre, siempre que el microrrelato se haga referencia de algún modo al brandy de Jerez. Asimismo, la extensión del trabajo presentado deberá tener, como máximo, 150 palabras.

Las obras tendrán que estar escritas en español y los texto deberán ser originales y no haber sido publicados en ningún medio o soporte. No podrán haber recibido previamente ningún premio o accésit en otro certamen o concurso. Los originales de las obras se presentarán únicamente en formato digital y deberán ser enviados a microrrelatos@romate.com, especificando X Certamen Cardenal Mendoza, e incluyendo dos archivos adjuntos (en formato .doc o .docx).

Según recogen las bases, el nombre de los archivos adjuntos tendrá la siguiente composición: 1- Para el relato: título del relato. 2- Para la plica: título del relato_plica. Ejemplo: Si el título del relato es “Atardeceres”, Para el relato: Atardeceres. Para la plica: Atardeceres_plica Los relatos irán firmados bajo seudónimo.

El archivo con la plica incluirá: título, seudónimo, nombre y apellidos, fecha y lugar de nacimiento, domicilio completo, nacionalidad, NIF (o número de la cédula de identidad de su país, o pasaporte), teléfono y dirección de correo electrónico.

En cuanto a los premios, el primero recibirá 2000 euros, una botella de brandy de Jerez Cardenal Mendoza Non Plus Ultra y una caja de vinos de Jerez de Sánchez Romate; el segundo, 700 euros, una botella de brandy de Jerez Cardenal Mendoza Carta Real y una caja de vinos de Jerez de Sánchez Romate y el tercero, 600 euros, una botella de brandy de Jerez Cardenal Mendoza Clásico y una caja de vinos de Jerez de Sánchez Romate.

Además habrá una Mención Cardenal Mendoza Non Plus Ultra, con la que se recibirá una botella de Cardenal Mendoza Non Plus Ultra y una caja de vinos de Jerez de Sánchez Romate. Esta distinción se concede al microrrelato que, a juicio del jurado, mejor potencie la imagen del brandy de Jerez.

El jurado estará compuesto por personas de reconocida cualificación literaria y un profesional del sector del brandy de Jerez. Su composición se hará pública tras la finalización del concurso.

Por su parte, el fallo del jurado se dará a conocer públicamente durante la Cardenal Mendoza Golden Week, entre el 25 y el 31 de octubre de 2021, a través de la página web https://www.cardenalmendoza.com/es/el-legado-romate/certamen-internacional-de- microrrelatos, pudiendo declarar desierto cualquiera de los premios, si considera que ninguna de las obras presentadas reúne la calidad necesaria.

Todas las obras premiadas pasarán a ser propiedad de Bodegas Sánchez Romate Hnos. y podrán ser utilizadas en cualquier soporte promocional como libros, cuadernillos, publicaciones varias, webs, blogs o cualquier otro formato que la organización estime conveniente para su difusión, sin necesidad alguna de previo aviso a su autor.