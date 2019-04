Convocado el VIII Certamen de Microrrelatos Cardenal Mendoza

Tras el éxito de las anteriores ediciones, las bodegas Sánchez Romate convocan el VIII Certamen Internacional de Microrrelatos Cardenal Mendoza. El objetivo del Certamen es fomentar la creatividad literaria en relación al brandy de Jerez, un producto muy apreciado en todo el mundo. Como en otras ocasiones, el tema será libre, siempre que en el microrrelato se haga referencia de algún modo al brandy de Jerez. Los trabajos no podrán superar las 150 palabras —incluido el título— y se presentarán firmados con seudónimo.

Para esta convocatoria, se ha incrementado la dotación económica de los premios. El Primer Premio consistirá en 1.000 euros, una botella del muy añejo y exclusivo brandy de Jerez Cardenal Mendoza Non Plus Ultra y una caja de vinos de Jerez de Sánchez Romate. El segundo galardonado recibirá un premio de 700 euros, una botella de brandy de Jerez Cardenal Mendoza Carta Real y una caja de vinos de Jerez de Sánchez Romate. El Tercer Premio consistirá en 600 euros, una botella de Cardenal Mendoza Clásico y una caja de vinos de Jerez Sánchez Romate.

Además, el jurado concederá la mención Cardenal Mendoza Non Plus Ultra al microrrelato que mejor potencie la imagen del brandy de Jerez, cuyo autor recibirá como trofeo una botella de Cardenal Mendoza Non Plus Ultra y una caja de vinos de Jerez de las soleras especiales de Romate. Los interesados enviarán sus trabajos exclusivamente en formato digital, a través del email microrrelatos@romate.com. Las bases se pueden consultar en la web www.cardenalmendoza.com. El plazo de admisión se cierra el 7 de octubre.