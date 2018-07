Dalya publica un tributo literario a Ramoncín por sus 45 años en la música

La editorial andaluza Dalya ha publicado un tributo literario-musical del artista Ramoncín en su conmemoración del 45 aniversario en la música con 'Ramoncín. El corazón de la ciudad' (de igual título que una de sus canciones del mítico álbum 'Miedo a soñar' ), escrito por Antonio Marín Albalate. La ilustración de la portada es de Ramón J. Márquez.

'Ramoncín, el corazón de la ciudad' es un libro que pretende acercar, a quienes todavía no han tenido ocasión de apreciarlo, el latido de este rockero-poeta; no es una hagiografía (aunque a veces pueda parecerlo), pero sí es un tributo a sus 45 años en la música. A lo largo del libro quedan reflejados también los testimonios sobre Ramoncín de profesionales de todas las disciplinas: músicos, cantantes, modistos, algún futbolista, escritores, poetas, actores, actrices, directores de cine, etc. Entre todos perfilan, del "polifacético, poliédrico, polifónico" Ramoncín, un retrato que subyuga por los detalles y el entusiasmo unánime por mostrar sus cualidades, personales y artísticas. 'Ramoncín, el corazón de la ciudad' es el tributo a un cantante que cautivó con su forma de cantar y su actitud rebelde, y entusiasma aún hoy con las innumerables facetas de su actividad creativa. "Ramón es un individuo que llegó por la puerta grande (la Puerta de Alcalá), y sospecho que hasta que se vaya no dejará a nadie indiferente. O lo tomas o lo dejas. Y yo, lo tomo", asegura Sara Íñiguez de 'Rubia'.

Antonio Marín Albalate (Cartagena, 1955) ha coordinado, entre otros, los libros homenaje Trazado con Hierro. Al poeta José Hierro' (Ediciones Vitruvio 2003); Tributo a Serrat (Ramala Music, 2007); 'A Serrat con diez cañones por banda' (Huerga y Fierro Editores, 2007); A Pablo Guerrero en este ahora (Editorial El Páramo, 2010); Poesía amiga y otros poemigas para Aute (Neverland Ediciones, 2014). Estudioso de la obra de Leopoldo María Panero, con Huerga y Fierro Editores, ha publicado 'Sobre la tumba del poema. Antología esencial' (2011); 'Narciso en el acorde último de las flautas' (2012) y 'Last River Together '(2014). Parte de su obra se halla recogida en el disco 'En boca ajena' (Lemuria Music, 2014) poemas leídos y cantados por Pablo Guerrero, Luis Alberto de Cuenca, Aute, Ramoncín, Patxi Andión, Germán Coppini…; así como en el libro 'Infierno y nadie'. Antología poética esencial' (1978-2014) editado por Unaria Ediciones en 2015. Colabora, como letrista, en el disco 'Canciones del otro lado' de Antonio Fidel y Los Navegantes (Lemuria Music, 2017). Junto al escritor Luis García Gil es responsable del libro 'Patxi Andión' (Editorial Dalya, 2017).' Muchas tardes y buenas gracias' es su más reciente poemario (Raspabook, 2018).