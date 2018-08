Damien Chazelle no cumple con las expectativas de la Mostra

El realizador Damien Chazelle y el actor Ryan Gosling llegaron a la Mostra como las estrellas del filme First Man, que narra la llegada del hombre a la Luna, pero no se cumplieron las expectativas sobre un filme en el que es Claire Foy la que más destaca.

La película es una historia íntima sobre Neil Armstrong, el primer hombre en pisar la Luna, y también una narración sobre la épica que supuso aquella misión del Apolo XI y de todos los problemas que hubo en el camino para dar ese gran paso para la Humanidad, según explicó Chazelle en rueda de prensa.

First man, que inauguró ayer oficialmente la 75 Mostra de Venecia y que compite también por el León de Oro, se centra en mostrar las dificultades que tuvo el que fue principal espisodio de la carrera espacial. Un logro, el de la llegada a la Luna, que se produjo con naves mucho más pequeñas que las actuales y construidas con medios mucho más precarios de lo que cabría suponer. El film pretende huir también de la imagen de héroe que le impusieron a Neil Armstrong: "Neil era extraordinariamente humilde -resaltó el actor Ryan Gosling- , intentaba que el foco no estuviera en él, hacía entender que él era solo la punta del iceberg. No creo que se considerara un héroe americano y por eso hemos querido mostrar al verdadero Neil, como persona y como individuo", señaló el actor.