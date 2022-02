Dani Llamas y The New Raemon se reencuentran entre seguiriyas

Dani Llamas se alía de nuevo con The New Raemon para alumbrar el primer single adelanto del que será su próximo álbum, 'A fuego', tras hallar un camino propio donde se encontraban el rock americano y el flamenco en el muy aplaudido 'La verdad' (Wild Punk Records / Alondra Music, 2020). Si en aquel disco el jerezano y el catalán se citaban en el Pozo de la Víbora, ahora se marcan una seguiriya gritando a los cuatro vientos 'Ya no siento los golpes', la primera de doce canciones inspiradas y ambientadas en otros tantos palos flamencos y que dan forma a uno de los discos más sorprendentes de 2022.

La canción llegará este viernes 11 de febrero acompañada además de un exquisito videoclip realizado por Silvia Moreno, directora del laureado documental 'Callejeras', y con Juanma Carmona ('Sanz', 'Camarón. Flamenco y Revolución', 'Omega' como director de fotografía. Con compañías así, normal que uno esté bien protegido.

Dani Llamas puede presumir de una trayectoria tan dilatada como exitosa, que comenzó al frente de GAS Drummers, todo un icono punk de nuestra escena, y ha continuado después en solitario con álbumes tan reivindicables como 'Dead Labor', 'Minor Epic' o 'Grant', dedicado a su tristemente desaparecido amigo Grant Hart.

Claro que ninguno tan calurosamente acogido como el último, ese 'La verdad' tan sincero como directo, con el que el jerezano se atrevía a explorar sus raíces —y las nuestras— pero sin perder de vista tampoco sus filias anglosajonas. El resultado, una sugerente y afortunada mezcla de flamenco y rock, de quejíos y americana, se convertía por méritos propios en una de las sorpresas de hace dos temporadas.

Este 2022 nos llegará su continuación, 'A fuego', un disco en el que Dani Llamas promete seguir recorriendo esa misma senda con doce canciones ambientadas en otros tantos palos del flamenco. Así, rondeñas, polos, bamberas, soleás, tarantos, tangos, bulerías y hasta sevillanas nos esperan en un disco forjado, como su propio nombre indica, 'A fuego"' O seguiriyas, como este 'Ya no siento los golpes' que nos traerá este próximo viernes 11 de febrero como primer adelanto y que ya puedes pre-guardar en tu plataforma favorita. "Es un homenaje a Ana Blanco Soto, Tía Anica La Piriñaca, que dejó grabada esta seguiriya de Tío José de Paula y su cabal por Juanichi el Manijero al menos tres veces", nos cuenta el propio Dani Llamas. "Transportar una seguiriya al 4x4 la convierte en una canción de pop oscuro y profundo. En este sentido, el universo lírico que emana de la seguiriya clásica se mantiene, entre fuzzs y sintetizadores, a pulso. Quema el fuego la retama".

No está solo el jerezano echando leña al fuego. Una vez más, como ya ocurriera en aquel 'Pozo de la Víbora' de su anterior trabajo discográfico, es The New Raemon quien le acompaña en 'Ya no siento los golpes', una canción producida por Rafa Camisón (del ya habitual Estudio 79) y Sebastián Orellana (miembro de la banda que acompaña a Dani Llamas en directo y también de los añorados La BIG Rabia). "Con la voz de Ramón Rodríguez sumamos magia y jondura", reconoce Dani sobre volver a contar con The New Raemon. "Es por eso que hemos decidido salir con ella como primer single. Que enseñe un poco los misterios que nos trae el nuevo disco".

Su amigo, encantado de aportar su granito de arena una vez más. "Una de las cosas que más disfruto es hacer de corista en canciones ajenas, lo he hecho en en algunas de Maria Rodés, Ricardo Vicente, Francisco Nixon, Mourn, La Habitación Roja o McEnroe, pero he de confesar que disfruto mucho haciendo coros en las canciones de Dani Llamas, me conecta directamente con mi parte andaluza", confiesa The New Raemon. "Cuando canto para Dani aparece el fantasma de mi abuelo Fabián, que vivió media vida en la calle Sierpes de Sevilla, antes de venirse a Barcelona con la familia materna a cuestas".

Además de estas confesiones, el catalán no escatima en elogios hacia su colega y ese viraje en su trayectoria de estos últimos años. "Lo que Dani Llamas está construyendo con sus dos primeros discos en castellano, sin desmerecer su extensa y valiosa trayectoria musical, eleva muy alto el oficio de escribir canciones. Su nuevo repertorio es de gran valor y actualiza la tradición manteniendo sus raíces intactas. Háganse un favor y escuchen sus discos, son buenos para el alma".

The New Raemon aparte, Dani Llamas también se rodea de un elenco de lujo en el videoclip de 'Ya no siento los golpes', una pieza que también podremos disfrutar esta semana: tras la cámara, Silvia Moreno, que en los últimos meses ha hecho de su documental 'Callejeras' todo un fenómeno en festivales de cine; como director de fotografía, un veterano curtido en mil frentes musicales como Juanma Carmona; y en tareas de arte y localización, Pilar G. Angulo, que alterna su carrera musical en All La Glory con su labor en producciones audiovisuales tan celebradas como 'Algo Salvaje. La historia de Bambino'.