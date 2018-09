David Lagos estrena en la Bienal 'Hodierno', su última gran apuesta

El jerezano David Lagos presenta hoy dentro de la programación de la XX Bienal de Sevilla, su tercer disco en solitario: 'Hodierno'. Lo hará a partir de las 23 horas en el Café Alameda, un espacio que, en lo que llevamos de Bienal, está resultado especialmente satisfactorio para los artistas de Jerez, no en vano tanto María Terremoto como José Quevedo 'Bolita' han dejado un gran sabor de boca con sus apariciones, tanto a crítica como a aficionados.

Lagos afronta un nuevo reto tras 'El espejo en que me miro' y 'Mi retoque al cante jerezano', y lo hace, tal y como expresa la palabra que da título al mismo, con un trabajo "significa actual, de hoy". Según explica el artista, la novedad está en el "tratamiento sonoro". Toma como punto de partida la tradición cantaora, pero "el cante se transforma en tanto que convive con otro soporte sonoro que no es el habitual". Y, para ello, cuenta con un especial trío formado por Daniel Muñoz 'Artomatico', productor del disco y músico electrónico; el saxofonista Juan Jiménez, miembro de Proyecto Lorca; y el guitarrista y compositor Alfredo Lagos, que en solitario acaba de estrenar su directo 'Sonanta Club'.

Alfredo Lagos, el saxo de Juan Jiménez y el músico Daniel Muñoz se suman a este trabajo

'Hodierno' es antes un concierto que un disco, un concieto que hará visible su concepto coral. "Me encanta que se note lo que cada uno aporta individualmente pero, sin embargo, sonamos a grupo", explica David Lagos. Daniel Muñoz, que ha co-dirigido 'Danza 220v' con Rafael Estévez, Valeriano Paños y Antonio Ruz, "aporta la rítmica y, lo más importante, el tratamiento del sonido". El cantaor asegura que, "después de diez años juntos, me conoce bien y me va llevando, poco a poco, a un terreno que me puede resultar desconocido, pero de forma que entro en su mundo sin miedo". Juan Jiménez, que en esta Bienal ha tocado junto a artistas como Israel Galván y Tomás de Perrate, "tiene una visión más contemporánea: el timbre y la intención de su instrumento me cuentan cosas que yo canalizo y luego trato de expresar". Y Alfredo Lagos, su hermano y compañero artístico, "queda claro en este trabajo que tiene muchas facetas por descubrir como guitarrista".

Además, dice que el guitarrista, que ha colaborado a lo largo de su carrera con artistas tan diversos como Enrique Morente, Fernando Terremoto, Rosalía o Gloria Gaynor, "cuando necesito sentir algo más visceral, le pido que navegue de forma más tradicional". "Es mi soporte de seguridad", matiza.

David Lagos parte de la base de que "el cante es un estado del alma". Y apuesta por que 'Hodierno' "esté vivo". El cantaor confiesa que "he dejado de preocuparme por hacer los estilos tal cual los aprendí de los maestros: ahora juego con ellos, los amoldo a mi estado de ánimo". Y ya desde el estreno en la Bienal busca que "el guión que nos guía se adapte al momento y las emociones propias del directo". Quiere que su nuevo disco "no pierda el carácter espontáneo y emocional del flamenco. Al contrario, 'Hodierno' es el flamenco tal como lo siento hoy".