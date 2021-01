“Me sorprendió el temple que tuve en algunos momentos"

“Lo he visto otra vez y sinceramente, me ha sorprendido el temple que he tenido en algunos momentos”. Así se expresa el jerezano David DeMaría que el pasado lunes fue protagonista de la Gala de Inocente, Inocente 2020, un programa emitido por TVE y que sirvió para recaudar más de un millón y medio de euros.

El cantante ha relatado a Diario de Jerez esta experiencia grabada hace ahora dos meses “en plena campaña de promoción de mi último disco”.

“La verdad es que me la dieron, estaba todo tan bien preparado que en ningún momento pensé que era una broma”, recuerda entre risas.

La grabación del supuesto programa ‘En ningún sitio como en casa’ fue el gancho de esta inocentada, grabada “en una casa entre Somosierra y El Pardo y que estaba presentado por Elena Sánchez, a la que tenía como una persona muy seria. Hasta ese día (risas)”. Justo antes del inicio del mismo, que iba a ser en directo por TVE, aparece el dueño de la casa que irrumpe en la sala, vestido de cacería y diciendo que le deben tres mil euros del arrendamiento de la misma.

“Sinceramente, eso fue lo que más me creí, porque el hombre lo hizo muy bien y yo pensé que todo lo que estaba pasando era verdad. Pero claro, no daba crédito porque aquello era directo”, asegura el jerezano.

Tras entregar al señor un sobre con dinero, involucrando en la entrega al propio David, el programa se vuelve a detener tras aparecer en escena un policía nacional quien acusa al cantante de haber cometido un delito de falsificación.

“Reconozco que lo del policía me sonó un poco raro, pero en el momento lo pasé mal, estaba hasta temblando por todo lo que estaba ocurriendo. Date cuenta que yo había ido allí dentro de la promoción del disco, y claro, como en promoción uno va de un lado para otro, casi no te paras a pensar, y sinceramente, me lo tragué todo”, continúa.

Sobre la inocentada admite que “ha sido la primera vez que caigo, porque en esta gala había participado actuando y bueno, aunque he hecho otras cosas raras, como tirarme en puenting en un programa, la verdad es que esto nunca me había pasado. Ahora me río pero en el momento, no veas”, recuerda con una sonrisa.

“Lo importante es contribuir a una causa como ésta y creo que la gala ha sido un completo éxito porque se han recaudado más de un millón seiscientos mil euros”.

Hay que recordar que esta gala, que según los datos de TVE ha superado en trescientos mil euros la de la anterior edición, estaba destinada a ayudar a todos los niños, niñas y sus familias, en riesgo de pobreza y exclusión social en España, cuya situación se ha visto agravada por la pandemia.

La edición de 2020 logró una media de audiencia de 1.157.000 espectadores, 10,8% de cuota. Hasta 7.708.000 personas vieron algún momento del programa.