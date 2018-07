Denuncian que la elección del nuevo presidente de las peñas flamencas de la provincia "es nula"

La elección del nuevo presidente de la Federación Provincial de Peñas Flamencas, Nicolás Sosa, celebrada el pasado 20 de julio, "es nula". Así lo considera el presidente saliente de la entidad, Antonio Núñez, que ha estado al frente de la misma 38 años. Núñez alega que "según los estatutos", la asamblea general extraordinaria convocada en la peña Los Cernícalos y a la que asistieron 29 de las 40 peñas federadas de la provincia, "tendría que haber sido convocada por la junta directiva, por nosotros, no por ellos porque además la ha convocado una serie de peñas que no están registradas". Núñez reconoce que se "debería haber convocado ahora", tras más de dos años de celebración de la última, "pero una serie de circunstancias lo han impedido. Es la junta directiva saliente la que tiene que convocar la asamblea, no un grupo de personas individuales. Se ha autoproclamado presidente por fuerza. Decían que hacía falta ya una renovación porque nosotros estamos ya muy mayores. Yo ya tenía pensado dejar la presidencia, pero por los trámites pertinentes. A mí nadie me envió la convocatoria de dicha asamblea". Núñez confía en que haya una rectificación por parte de la nueva directiva o "tendré que llegar a los tribunales. No tengo más remedio porque la moral te duele".

Nicolás Sosa, junto al resto de la junta directiva, subraya que no quiere "entrar en polémica" y que respeta la figura de Antonio Núñez "y lo que ha aportado al flamenco", pero apunta que lo convocatoria de la asamblea "se hace en atención al artículo número 8 de la Federación que dice que está legitimado para ello el 10% de los socios. Le enviamos un burofax el 16 de junio en el que le decíamos que 14 peñas habían solicitado dicha asamblea y le dimos el tiempo legal de 15 días (artículo 15) para que Núñez la convocara. No lo hizo y estábamos legitimados entonces para hacerlo nosotros". Justifican esa convocatoria "por el gran desconcierto que se vivía en el colectivo de las peñas, cuya última asamblea fue hace más de dos años. Ni tampoco se habían aprobado cuentas. Le hemos insistido y siempre tenía una excusa. Además, ya apenas quedaban cargos en su junta directiva, de hecho, su secretario, Joaquín Prieto, se presentaba como segunda candidatura. Creemos que no hay ninguna polémica. 29 peñas asistieron a la asamblea y 27 votos fueron para mi candidatura. Nos hemos ajustado a los estatutos", señala Sosa.