Detergente Líquido publican 'Contumacia en Primavera', que saldrá al mercado este viernes 11 de febrero

Lo suyo es de gravedad. Pero no, no hablamos de diagnósticos médicos: Detergente Líquido ejercen, como pocas bandas saben, un poder de atracción hacia su universo que ríete tú de la gravitación de Newton.

Así llevan diez años, que no es poca cosa. Y regalándonos tres álbumes hasta el momento para enmarcar si no fuera, copón, por lo largo de sus títulos: 'Ponte en lo peor. Llámame el lunes' (2015), 'Mirad lo que me habéis hecho hacer. Por favor' (2017) y 'Con miedo al amor por las personas sin tiempo' (2018).

Con los gaditanos en juego, como ocurre también con los genios del balompié, uno acaba rendido a sus encantos desde que pisan el campo. Se empieza interesándote por su nombre, Detergente Líquido, tan cotidiano como llamativo. Luego acabas enredado por los títulos de sus canciones: pocas bandas pueden presumir de un repertorio que incluye nombres como 'Todo es tan fantástico como el cartel de una farmacia', 'Aunque no lo parezca, también llega la primavera a los descampados con escombros', 'Poesía eres tú, Robocop', 'Perraguarra' o 'En todos los polígonos hay un bar'. Más tarde te das cuenta de que, tras toda esa fachada tontipop hay tal caudal de sabiduría, costumbrismo y empatía emocional, que conviertes cada estrofa y cada estribillo en himnos de tu día a día. Y de tus noches: porque cómo se clavan esas melodías, demonios.

Lo dicho: menudos cracks. Y como Ronaldos y Messis de turno, que no Zidanes y Pavones, a Detergente Líquido le salen fans no solo en casa. También siguen con atención su evolución desde otras ligas, siempre a la caza de nuevos talentos. En EE.UU., Centroeuropa o Japón ya ha sonado con asiduidad su nombre, y en el país del sol naciente hasta les han editado un disco. A este paso hasta les veremos en cromos. Tiempo al tiempo.

Precisamente Detergente Líquido eran noticia hace unos meses por su fichaje al otro lado del Atlántico por el sello mexicano Casete, hogar de artistas como Julieta Venegas, Sol Pereyra, Sonido Gallo Negro y Red Jesus. Y es ahora, justo recién cerrado el mercado de invierno, cuando nos llega este esperado 'Contumacia en Primavera', el cuarto LP en la dilatada carrera de los gaditanos, de la mano de la citada Casete pero también de otro aliado internacional, la discográfica japonesa Galaxy Train Records.

Al alimón ambos sellos han alumbrado este enésimo derroche de virtuosismo pop de Detergente Líquido, un álbum que encierra en once (como un equipo, claro) canciones el habitual catálogo de filigranas de la banda —esas regates y dribles en las letras, esas melodías por toda la escuadra— y añade una nueva equipación sonora, elástica, resistente y que se ajusta a sus jugadores como un guante de portero checo, gracias a la producción de Juan Antonio Mateos, mister en Grabaciones Sumergidas.

Detergente Líquido presentarán además muy pronto 'Contumacia en Primavera' en directo: el sábado 26 de febrero en Maravillas, Madrid; el sábado 12 de marzo en los Concerts de La Marina a la Pèrgola, Valencia, junto a Capitán Sunrise y Side Chick; el viernes 18 de marzo en Campus Rock, Cádiz, en exquisito programa doble junto a Australian Blonde; y el sábado 2 de abril en Microsonidos, Murcia, aliados para la ocasión con Aló Presidente.