Esteban D’Azúa inaugura hoy en la Torre del Agua

Hoy martes, 4 de junio, tendrá lugar la inauguración de la exposición de Esteban D'azúa titulada ‘Paisajes Fugaces... Paisajes sin retorno... Paisajes oníricos...’ a las 20,30 horas en la sede de la Agrupación Fotográfica Jerezana San Dionisio (Torre del Agua).

El autor dice sobre su exposición que hace ya algún tiempo “empecé a ver formas y colores, decidiendo utilizar mi cámara para pintarlos... Una tarde de invierno me dirigía hacia casa en el coche, y ante mí caía la tarde, en el cielo se vislumbraban unas tonalidades de colores que me fascinaron, así que me dirigí a un lugar que tenía en la cabeza desde siempre y me dispuse a captar el momento, pero en ese preciso momento decidí ‘pintarlo con mi cámara...’”. “El resultado al verlas me impresionó muchísimo, y me recordaron a esos cuadros del impresionismo que tanto me atraían, por esas particularidades que tenían los pintores (Claude Monet, Édouard Mant, etc.) en sus obras, de luz, color y esas pinceladas para intentar captar la luz del momento..., me habían cautivado desde siempre y ahora estaba yo realizando esas imágenes con mi cámara..., creo que el concepto correcto aplicado a la fotografía sería Pictorialismo’.