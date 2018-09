Fallece en Florida a los 82 años el actor Burt Reynolds

El actor, director y productor cinematográfico estadounidense Burt Reynolds murió ayer a los 82 años en la localidad floridiana de Júpiter, informaron medios estadounidenses.

El protagonista de cintas como "Deliverance - Defensa", "Los caraduras" y "Boogie Nights", por la que recibió una nominación al Óscar, falleció ayer por la mañana en el Jupiter Medical Center, en el sur de Florida, según informó su representante, Erik Kritzer, al medio especializado The Hollywood Reporter.

Reynolds, que compaginó cintas de acción y comedia, vivió su época dorada durante la década de 1970, aunque se mantuvo en activo hasta la actualidad.

El actor se encontraba trabajando últimamente en el proyecto de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, que se estrenará en verano de 2019 en cines. La última película del creador de Kill Bill se ambienta en Los Ángeles en 1969. La trama sigue a un actor veterano de wéstern para televisión, Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), y a su doble de acción, Cliff Booth (Brad Pitt), mientras tratan de hacerse un hueco en Hollywood en un brutal proceso de cambio a finales de esa década.