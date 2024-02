Feliz reencuentro con la memoria

Existe actualmente un grupo de artistas andaluces, de esos que, ahora, llaman de media carrera, que están llevando el arte, en general, y la pintura, en particular, al estamento más alto de la creación plástica española. Son pintores jóvenes, que demuestran una aplastante madurez. Artistas serios, muy serios, lúcidos, acertados, rigurosos en sus actuaciones, dominadores de la técnica y con las ideas artísticas tremendamente claras. Además son creadores, la mayoría, alejados de los medios que abanderan -o creen hacerlo-, con fines poco claros, el arte más inmediato; allí donde se cuecen muchas de las veleidades que conforman los planteamientos espurios del arte actual y donde pululan más que trabajan, fantasmas vociferantes que poco aportan verdaderamente, hacen ruido y mediatizan la realidad de un arte del que sólo se valen para figurar y medrar. Estos buenos artistas a los que me refiero están muy preparados intelectualmente, son cultos, conocen profundamente el arte nacional e internacional y están al día de todo cuanto acontece en la plástica contemporánea, al tiempo que son estudiosos de la historia del arte de siempre y sus circunstancias y consecuencias. Esto último, que debería ser de obligado cumplimiento, no siempre es consustancial con la realidad existente, sabiéndose que son legión los que se encuentran al margen de todo y ni siquiera acuden a los escenarios donde se cuecen los entresijos de lo más inmediato; exposiciones por decirlo de manera clara y directa.

Uno de estos jóvenes de acusada madurez artística es Simón Arrebola, miembro por derecho propio de esa ilustre generación de artistas que se encuentra en lo mejor de su trabajo; aportando a la pintura figurativa una preclara dimensión donde la realidad muestra una nuevo sentido con jocosas intervenciones extraídas de los espacios recónditos de la memoria. Arrebola es Profesor de la Facultad de Bellas Artes; un artista que es, además buen Profesor; de esos que tan necesitada está una institución docente como esta que tiene que poseer un claustro de profesores importante, con miembros sabios, artistas grandes y que sepan transmitir a los futuros alumnos toda la verdad del arte en sus más abiertos planteamientos formativos. Algo que no siempre ocurre. Es otro más de los artistas nacidos en la provincia de Jaén que están dando entidad y trascendencia al arte que se hace en estos momentos en España.

La nómina es larga - Santiago Ydáñez, Ángeles Agrela, Paloma Gámez, Jacobo Castellano, Miguel Ángel Tornero, José Miguel Chico López, Paco Montañés, Juan Francisco Casas, Javier Ruiz, Miguel Scheroff, Manolo Vela, José Manuel Darro o Julio Juste. Ellos mantienen vivo un arte que deja inequívocas señas de una realidad indiscutible. Simón Arrebola posee, asimismo, un historial personal lleno de suma importancia. Ganador de importantísimos certámenes y becas de reconocido prestigio: Paul Ricard, UNIA - Universidad Internacional de Andalucía -, Real Maestranza de Sevilla, FOCUS Abengoa, Beca INICIARTE, entre otros; está en posesión, y eso es lo más importante, de una claridad artística que no deja indiferente. Su pintura goza de todos los aditamentos para que formule expectantes realidades donde se consuman ideas que marquen pautas de inquietantes perspectivas.

Simón Arrebola es un artista serio; serio en el más estricto sentido de la palabra, el que hace las cosas con seriedad; es decir, responsable, formal, riguroso, sensato, cumplidor, escrupuloso, celoso, puntual y respetuoso. Son los sínónimos que el diccionario de la RAE nos da de serio. Todos los adjetivos están perfectamente adecuados a lo que es el artista nacido en la población de Torredelcampo. Es pintor pintor, de los que sabe pintar; no de esos que lo dejan todo en manos de un concepto vacío de todo entramado formal y que suscribe una idea para que el azar equívoco imponga una potestad a contracorriente. Es artista de los que saben lo que hace; los que están al cabo de la calle en una pintura que es clásica en su sistema creativo y profundamente moderna en su planteamiento conceptual. Simón Arrebola parte de un conocimiento absoluto de la historia del arte, de sus postulados representativos, de sus esquemas ilustrativos, de sus idearios estéticos. Es pulcro en la utilización de elementos y en sus fórmulas interpretativas. Su pintura es esencial, esquemática, mínima en sus desarrollos máximos; máxima en su iconografía de mínimos.

La exposición es un compendio escénico donde imágenes extraídas de un hipotético parque de atracciones nos sitúan en un universo festivo donde lo real y lo ficticio pierden sus posiciones estancas y crean un escenario que trae reminiscencia clara de una memoria que inquieta. Por su obra pasa una especie de contenido Jardín de las Delicias donde los elementos – sin las marcas extremas del gran Jheronimus Bosch, el Bosco-, ofrecen aspectos felices, construyendo fábulas inmmediatas donde héroes y mortales conviven en un espacio de clara manifestación hedonista.

Simón Arrebola nos hace partícipes de un universo lleno de recuerdos, de situaciones extraídas de los recovecos de la memoria; allí donde anida una realidad presentida a la que él ha desprendido de toda carga doliente para que recree un universo aséptico que rememora una realidad sin aristas desvirtuantes. Su pintura proviene de un concienzudo planteamiento técnico; de cada obra realiza infinitos dibujos, maquetas y otros sistemas que aportan firmeza creativa al desarrollo final de la obra.

La pintura de Simón Arrebola es un tratado de pureza creativa. En ella lo metafísico se hace presente en un espacio abierto donde la realidad marca situaciones imprevistas.

Una exposición de Simón Arrebola es un gozo supremo para los sentidos. En su pintura no existen resquicios para la duda. Es serena pero inquietante, lúcida, contundente y de unas perspectivas abiertas que suscriben un mundo feliz lleno de expectativas.