Flamenco y viernes se funden de nuevo con ‘El Palacio de Cristal’

Llega el viernes y con él, el flamenco. La Peña Flamenca Buena Gente organiza el segundo ‘Viernes Flamenco’ de este ciclo, que arrancó la semana pasada con éxito de público en el patio San Fernando de El Alcázar. Las voces de hoy viernes, día 19 de julio, 22 horas, correrán a cargo de Alfonso Carpio ‘Mijita’, quien presenta su disco ‘El Palacio de Cristal’ y de Pedro ‘El Granaíno’, acompañados por Sandra y Estefanía Zarzana. El espectáculo contará con el baile de Marta Carpio, las guitarras de José Gálvez y Diego Amaya y las palmas de José Rubichi, Carlos Grilo, José Peña y Manuel Vinaza.

Este sábado es el turno del ciclo ‘Noches de Bohemia’, a partir de las 22 horas, el segundo de los conciertos programados con la Bolita Big Band, también el Patio San Fernando del Alcázar. El espectáculo contará con la participación especial de Miguel Poveda. “Miguel es muy buena persona y cuando se enteró del concierto me dijo ‘¿qué pasa que vas a celebrar tus 30 años y no me vas a invitar?’ Yo le dije que no tenía dinero para pagarle (risas). Para mí, que haya querido estar conmigo el día 20 de julio es una alegría, ya no por su categoría como artista sino por lo que es Miguel para mí, que es un amigo. Él aportará su granito de arena y bueno, ojalá el público disfrute”, confiesa Bolita a este Diario.

Asimismo, este jueves, los Claustros celebraron una nueva cita con el ciclo de música Delicatessen con el grupo de folk ‘Keltico’, que hizo un recorrido por la música tradicional irlandesa y escocesa, a través del espectáculos territorios celtas.

Por otra parte, hay que recordar que dentro de los espectáculos estivales de la ciudad, los guitarristas Fernando Vargas y Polo Rodal ofrecieron el miércoles el segundo de los conciertos enmarcado en el Ciclo de Músicas Improvisadas, MIMA, del Festival Internacional ‘Caló Flamenco a la Fiesta de la Bulería’. El espectáculo del dúo de guitarras ‘Gitanes Swing’ brindó al público congregado en el Museo Arqueológico, un repertorio basado en el jazz gitano francés, muy rítmico, guitarrístico y con mucho swing. Dentro de este ciclo, el miércoles, 24 será el turno del flautista y saxofonista, Carmelo Muriel y el pianista gaditano, Javier Galiana, dos instrumentistas de larga trayectoria dentro del lenguaje del flamenco y el jazz que pondrán en escena su ‘Improvisatio’.