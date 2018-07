Guitarra y cante de altura

La guitarra y el cante protagonizan el estreno de la temporada veraniega en el Alcázar y lo hacen con la presentación oficial del nuevo disco del guitarrista Dani de Morón, '21'. Será a partir de las 22 horas cuando el sevillano desbroce un trabajo discográfico que a diferencia de los anteriores se centra en el cante.

Es por ello que para la cita se haya rodeado de tres de las numerosas piezas que componen el universo cantaor de '21', tres piezas bien seleccionadas pues representan voces y paradigmas flamencos de distintas vertientes. Así, es normal que algunos hablen de aires maireneros, caracoleros y camaroneros, en alusión a Jesús Méndez, Antonio Reyes y Duquende, respectivamente, para esta original puesta en escena.

De los tres, sorprende la presencia de éste último, Duquende, un cantaor muy poco habitual en las programaciones de Jerez, algo que a él mismo sorprende. Sin ir más lejos, su última aparición por estas tierras sucedió hace más de 17 años, cuando participó en el ciclo Los Conciertos de Palacio del V Festival de Jerez acompañado a la guitarra por Juan Diego.

"No sé por qué no he cantado más en Jerez, supongo que será porque soy de Barcelona, y que uno de Barcelona cante en Jerez...", aseguraba ayer entre risas. Por eso mismo, por esa ausencia tan prolongada, para él, estar esta noche en el Alcázar "es una doble satisfacción", comenta. "Por un lado voy a estar en el estreno del disco de Dani, que es una gran persona y mejor artista, y por otro voy a cantar en Jerez".

Como todo foráneo que visita esta ciudad, "uno siempre tiene esa responsabilidad porque esta es una tierra de grandes artistas y grandes cantaores, pero bueno, se hará lo que se pueda, siempre desde el respeto".

De este último disco de Dani de Morón, Duquende asegura que "ha quedado muy bien, hay gente muy buena", y a la hora de describir su participación, confiesa que "hago seguiriyas, y ya se sabe, cantar por seguiriyas nunca es fácil, dicen que una seguiriya que no transmita, no dice nada".

De hecho, recalca que en este caso "he hecho una seguiriya de Tía Anica La Piriñaca, que es de Jerez. La verdad es que ha sido una experiencia muy bonita este disco".

Su vinculación con Jerez no queda ahí, ya que a menudo "voy con Diego del Morao, un guitarrista que al igual que Dani tiene un sabor diferente".

En medio de la vorágine de festivales veraniegos, el último fue en La Puebla de Cazalla el pasado fin de semana, precisamente acompañado por Dani de Morón, el artista de Sabadell planea ya su próximo trabajo. "Yo suelo sacar disco cada ocho u diez años, y bueno, ya me han propuesto algunas cosas, pero todavía estoy pensándomelo, aunque no tardaré, supongo".

Junto a Duquende, la noche contará con otras dos voces consagradas, las de Jesús Méndez y Antonio Reyes, otros dos habituales en las programaciones estivales del mundo del flamenco.

Completará el elenco la presencia de Los Mellis, las dos voces de Huelva que también conocen bien Jerez, y las palmas de Carlos Grilo, Diego Montoya y el incumbustible Manuel Soto 'El Bo'.

La cita será a partir de las 22 horas y el precio de las entradas es, en venta anticipada de 10 euros, y en taquilla, de 15 euros.