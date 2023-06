La 'Hoguera Rock Club' se presentará con la celebración de un gran festival en Jerez

Los fundadores del que fuera el mítico pub jerezano de rock 'La Hoguera', situado en Divina Pastora, en Jerez durante la década de los 90, que reunió a personalidades del rock de todo el panorama nacional, recuperan el espíritu de la época a través de una entidad sin ánimo de lucro, cuyo objetivo principal es la colaboración entre entidades similares, y la dinamización de actividades para la música rock y la cultura en torno al espíritu de antaño.

Para dar a conocer el nuevo proyecto, 'La Hoguera Rock Club' realizará su presentación oficial el próximo 24 de junio, a partir de las 17.00 horas, en la Sala Bambú en lo que será la I Edición de 'La Hoguera Rock Fest', que englobará conciertos en directos de las mejores bandas de la provincia, además de numerosas actividades que han sido especialmente diseñada para la ocasión.

Entre las agrupaciones que participarán en el festival, se encuentra la banda sevillana 'Analógicos', roqueros habituales en la escena rockin sevillana, que recogen la tradición del rock and roll, mezclándolo con diversas influencias como el rockabilly, el surf, el psicho, el pop o la copla española. De su directo se extraen adaptaciones singulares de clásicos del rock&roll de bandas como The Beatles, Carl Perkins o Elvis Presley, surf como Lost Acapulco o Messer Chups, así como nacionales tales como Ilegales o Parálisis Permanente; además de su gusto por el folclore con temas como La bien pagá. 'Los Farelli', o “el grupo desorganizado mas peligroso del Barrio Alto” y su rock and roll sucio y callejero, sitúan a la banda en una de las posiciones más reconocidas de la provincia por su potente directo. El próximo sábado nos deleitarán con su singular mezcla de estilos en castellano de rock and roll, punk y hard rock que no deja indiferente a nadie.

Tampoco podían faltar los jerezanos 'Décum', una agrupación con un sello único que garantiza y marca la diferencia gracias a su singular conexión y la libertad artística de sus miembros. La banda, cuyo último disco de estudio ha recibido el premio al Mejor Disco de Rock Emergente 2022, por El Amplificador, La Rockfm y Ruta 66, ha preparado un repertorio capaz de mantener la atención del público de principio a fin, como ya es habitual en sus directos.

El festival contará también con la participación de 'Komando Garum Band' KGB, una banda de punk rock jerezana que lleva más de 4 años en la escena local, finalista del concurso 6Grupo6, que organiza cada año la Delegación de Juventud de Jerez, y que destacan por su singular estilo punk-rock vienen dispuestos a poner el escenario del revés. Contaremos igualmente con la pinchada del carismático DJ León, y el punto personal de DJ Frankie Flowers.

Entrada gratuita y solidaria

La entrada es gratuita para todos los asistentes. La organización han dotado el evento de un carácter solidario e invita a aquellas personas que quieran, a aportar un kilo de alimento no perecedero, que será destinado a ayudar a los comedores sociales de la ciudad.

El evento contará con un punto de información o mesa del socio, para todos aquellos que quieran inscribirse y recibir información de los objetivos principales de la entidad. Además de los conciertos, habrá servicio de bar y barbacoa, mercadillo artesano y zona infantil.