"Hoy, tener trabajo se celebra el doble y, si tienes salud, el triple"

La soprano jerezana Maribel Ortega se reencuentra estos días con la ópera 'Tosca' de Puccini, obra que hacía 9 años que no cantaba, y que pondrá en escena en Sabadell, que luego llevará de gira por Cataluña, incluyendo el Palau de la Música. Será desde el 24 de febrero al 19 de marzo. De las 11 funciones programadas, Ortega cantará seis, los días 26 y 28 de febrero; 3, 5, 13 y 19 de marzo.

La jerezana alternará el papel de Floria Tosca con Carmen Solís. Le acompañan Enrique Ferrer, que será Cavaradossi, y Luis Cansino, como el malvado Scarpia. Es una producción de la Asociación de Amigos de la Ópera de Sabadell.

"La verdad es que me hace mucha ilusión cantarla porque, aunque sí he pisado escenarios en el último año, con ópera no. Se ha convertido en un reto, como encontrarse con un viejo amigo. El primer ensayo fue muy emocionante y con la adrenalina a tope y hay que ponerse las pilas después de tanto tiempo", cuenta la soprano. "Ahora, añade, como la cosa en cultura está tan mal, cualquier tema de trabajo se celebra el doble y, si encima tienes salud, pues el triple".

Ortega tiene a la vista un concierto lírico de canción y zarzuela el 9 de abril en el Teatro Góngora de Córdoba, junto a la pianista Silvia Mkrtchian. También, proyectos en el jerezano Teatro Villamarta y en Madrid, pendiente del desarrollo de la pandemia.