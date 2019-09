El jerezano Ignacio Estudillo expone en el Palacio de los Condes de Gabia

La Sala Ático del Palacio de los Condes de Gabia, sede de la Delegación de Cultura y Memoria Histórica y Democrática de la Diputación de Granada, acoge hasta el 15 de noviembre la exposición ‘Bodies for no black hole exp. Episode 01’, del autor Ignacio Estudillo.

La diputada provincial de Cultura, Fátima Gómez, visitó, junto al autor, la exposición, que está abierta desde este jueves y que se podrá ver en esta sala dedicada a los jóvenes artistas.

En la muestra, Estudillo rompe con la presentación clásica de la obra de arte en sala para proponer “un recorrido que coreografía el viaje del usuario y la mirada que proyecta sobre las obras”, informó la Diputación en una nota.

En ‘Bodies for no black hole exp. Episode 01’ las posibilidades permanecen abiertas y es el usuario quien crea el contenido a través de su observación.

Ignacio Estudillo (Jerez, 1985) es licenciado en Bellas Artes, con especialidad de pintura, por la Universidad de Sevilla. Recibió la beca Mario Antolín de Ayuda a la Investigación Pictórica en el 30 Premio BMW Pintura. Aunque actualmente trabaja en Granada, Estudillo ha expuesto individualmente sus proyectos ‘Trust the process’ en ATM Galería, de Gijón en el 2017, y ‘Bodies for no black hole exp. episode 01’ en Espositivo de Madrid este mismo año.

Para el crítico de arte Bernardo Palomo, Estudillo “es un artista total, serio, consciente y trabajador, inmensamente trabajador”.