Il Giardino Armonico, sonidos napolitanos en el Teatro Villamarta

‘Si suona a Napoli!’ es el título del concierto que ofrecerá Il Giardino Armonico, uno de los más prestigiosos grupos de música antigua a nivel internacional, hoy viernes (20,30 horas) en el Teatro Villamarta. Bajo la dirección de Giovanni Antonini, el programa se centra en compositores napolitanos del Renacimiento y Barroco.

Obras de A. Falconiero darán inicio al concierto de Il Giardino Armonico en el coliseo jerezano. Al compositor italiano e intérprete de laúd, le seguirá la ‘Sonata núm. 8 in C minor’ de P. Marchitelli que, además de por sus obras, fue reconocido en su época -a caballo entre el siglo XVII y XVIII- como un virtuoso del violín. También fue violinista N. Fiorenza, autor del que Il Giardino Armonico interpretará su ‘Concerto in A minor’, perteneciente al periodo Barroco.

El grupo liderado por Giovanni Antonini comenzará la segunda parte con la ‘Sonata in G minor’ de A. Scarlati, quien jugó un papel fundamental en el historia de la música, especialmente en el desarrollo del lenguaje de la ópera. Tras su ‘Sonata in G minor’, los sonidos napolitanos vuelven al estilo renacentista con G. Da Venosa y su ‘Canzon Francese del Principe’. Da Venosa fue uno de las figuras más significativas de este estilo. Sus composiciones se salen de los cánones de su época, hasta el punto de que su obra se considera “original, extraña y sorprendente” en el Renacimiento.

El concierto volverá de nuevo al Barroco con una nueva pieza de P. Marchitelli (’Sonata núm. 11 in A minor’) y finalizará con la ‘Sonata in E minor’ de F. Mancini.

“Un sonido lleno de matices” y “una personal manera de comunicar la música”, según la crítica especializada, distinguen los conciertos de Il Giardino Armonico. La aparición de este grupo en 1985 supuso una gran novedad dentro de la tendencia existente en aquellos años de recuperar la música antigua. Y es que la pauta dentro del movimiento historicista la marcaban en la década de los 70 y 80 grupos ingleses, holandeses y, en menor medida, los alemanes.