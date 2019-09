Inaugurada la exposición ‘Mundo de sueños’ de Fidela Losada

La pintora Fidela Losada Florez inauguró en la tarde de ayer en la sala Espacio Abierto la exposición colombo-española ‘Mundo de sueños’, donde exhibe algunas de sus obras.

La muestra destaca por la técnica abstracta, y las obras, según reconoce la propia autora, surgen “de la inspiración que me da Dios, no hago bocetos, ni copio, ni calco. Le pido al Espíritu Santo que en la obra que voy a pintar me ilumine. A veces no sé ni lo que voy a pintar, yo mancho el lienzo y el mismo lienzo me va pidiendo los colores que voy necesitando. En ocasiones me sorprendo yo misma del resultado, pero es mi esencia”.

‘Mundo de sueños’ “son esos sueños que la gente puede ver reflejados en las obras. Quiero que el espectador navegue dentro de mis obras, que sienta que hay algo ahí que él puede tener también dentro”. Por esta razón, explica la autora, “no me gusta ponerle nombres a los cuadros”.

Fidela Losada considera que la exposición “es para detallarla, no para hacerle una visita rápida”, señala, a la vez que destaca que la totalidad de los cuadros que exhibe en Espacio Abierto “están hechos sobre lienzos, sobre formatos de madera y también en papel, siempre con la técnica abstracta como premisa principal”.

La muestra se puede visitar en la sala Espacio Abierto, calle Alvar López, hasta el próximo 25 de septiembre.