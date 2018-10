José Mateos reina en los aforismos

El escritor y editor jerezano José Mateos ha sido galardonado con el prestigioso Premio Internacional Torino in Sintesi al mejor escritor extranjero de aforismos del 2018. Es un premio que conceden L´Associazione Italiana per l´Aforismo, l’Associazione Culturale Il Mondo delle Idee y el Ministero per i Beni y l´Acttività Culturali Regione Piemonte y que en Italia tiene cierta repercusión. El acto de entrega, al que acuden importantes personalidades de la cultura y la política italianas, será el 27 de octubre en Turín.

El jurado del premio le ha otorgado el galardón “por la lucidez y la profundidad con que analiza el laberinto del alma humana mediante aforismos fulgurantes, irónicos y rotundos que capturan el aspecto más paradójico y oculto de nuestra existencia”.

Nacido en Jerez en 1963, como poeta se dio a conocer en 1990 con el libro ‘Una extraña ciudad’, al que después se han ido sumando títulos como ‘Días en claro’, ‘Canciones’ o ‘La niebla. En el año 2006 se recogió toda su poesía publicada hasta la fecha en el volumen ‘Reunión’. También es autor del libro de relatos ‘Historias de un Dios menguante’ y de algunos libros de literatura y pensamiento como ‘Soliloquios y divinanzas’ o ‘La Razón y otras dudas’.

Ha desarrollado, además, un intensa labor al frente de diferentes proyectos culturales como la colección literaria ‘Cuadernos de La Moderna’, los ciclos de conferencias y exposiciones ‘Pasión por el libro’ o los diversos ciclos de talleres de lectura y de creación literaria.

Es, además, pintor y editor de ‘Libros Canto y Cuento’.