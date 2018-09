Juan Bolea presenta hoy en el Jardín de la Luna Nueva su última obra

El escritor Juan Bolea ha afrontado el reto de introducir el humor en su último trabajo, 'Los viejos seductores siempre mienten', una historia del género negro tan divertida como trágica, en la que explora los cánones de la novela romántica y apuesta por la mezcla de estilos. Lo nuevo del gaditano Juan Bolea, publicado por la editorial Alrevés, se presentará hoy, a las 20 horas, en el Jardín de la Luna Nueva, con la presencia del autor, que será introducido por Juan Pedro Cosano. La obra adelanta ya desde su título que se trata de una novela "diferente". "Estás leyendo una novela de crímenes pero estás leyendo también una novela de amor", relata el periodista afincado en Zaragoza.

A pesar de que Bolea ha firmado ya más de una quincena

de novelas- como 'La melancolía de los hombres pájaro' o 'El síndrome de Jerusalén'- en ellas todavía no figuraba ni el melodrama ni el humor, revela. "En ésta he apostado por el humor, pero hay también melodrama a través de una historia de amor trágica y verdadera entre dos grandes mujeres: dos grandes divas de la novela romántica", descubre el autor. El ritmo de la novela lo marca un misterioso caso que deberá resolver de nuevo el detective Florián Falomir, un habitual de los textos de Bolea. Un encargo absurdo que acaba tornándose tan complicado como la historia de pasión que lo sustenta. "Y todo esto es un melodrama, incluso podríamos llamarlo un negrodrama", bromea Bolea, acuñando para su obra un término que todavía no existe, ya que la novela policíaca ligada al género romántico no es un cóctel que se sirva de forma habitual en la literatura.