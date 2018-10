¿Qué pinta un jerezano en Estampa?

El artista jerezano Juan Ángel González de la Calle es un todoterreno. Nunca ha tratado de ser una persona diferente a la que es, pero sí busca que su pintura sea la mejor que puede crear. "Quien conoce mi trabajo sabe que soy un pintor inquieto, no me paro en una sola orientación, soy un buscador permanente, un investigador, porque ese es mi compromiso con la creación: la búsqueda permanente de cómo representar la idea lo mejor posible, aunque hay técnicas que me identifican", dice el autor.

La Galería Estampa, con la que trabaja desde hace más de tres lustros, le ha elegido para ser el único representante en la Feria Estampa de Madrid, en la que ha participado ya otro buen puñado de veces (al igual que en ARCO) donde llevará 'Retratos de África'. Una cita que se desarrollará del 18 al 21 de octubre en Ifema de la capital.

Obras, más de una veintena de piezas de grandes dimensiones, que giran en torno al África negra, de la que González de la Calle extrae sus modelos estéticos, sus comportamientos, su visión del mundo.

"Esta única apuesta por mí se traduce en una exposición individual. Es un honor porque es una feria de mucho nivel, tan importante, algo que me da bastante satisfacción".

Lo que empezó como una feria dedicada a la estampación, de obra gráfica (de ahí su nombre, Estampa, pura coincidencia con el de la galería), "con los años fue cambiando el modelo, se ha convertido en una feria contemporánea, la segunda del país tras ARCO con la que no coincide en fecha, en la que se admiten todas las disciplinas relacionadas con el arte", explica el autor.

Pillado con los pinceles en la mano para esta charla, el artista ya está inmerso en un próximo proyecto, que se desarrollará en el Museo de Arte de Algeciras sobre dibujo, una colectiva con obras de gran formato. Su cabeza también está en otras propuestas. "No suelo pensar en lo que ya he hecho, sino en lo que tengo que hacer".

Para Jerez tiene una idea que le ronda la cabeza y que se llevaría a cabo en el Palacio del Virrey Laserna, algo que se está cociendo. Hay otras propuestas que ya adelantará "en su momento".