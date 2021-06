Lecturas sostenibles

Pero de esto con total seguridad el tal Pla no tenga ni puñetera idea, se le ve en la cara. Y más pena produce aún, cuando grandes catalanes tanto han dado a la literatura española, que es lo mismo que engrandecer nuestra lengua. Pero tampoco de esto seguramente tenga ni idea el individuo Pla. Pero de algo debe estar seguro Pla: que la muerte se lleva por delante a todo bicho viviente, y lo mismo la próxima vez le hable en catalán para que la entienda mejor. Porque la muerte se lleva a los inteligentes y a los imbéciles. ¡Lástima que a estos no se los lleve antes! José López Romero.

“Me dio un infarto y me llamó la muerte, pero no fui porque hablaba castellano”, es la frase que algunos medios de comunicación han destacado de la entrevista que hace unas semanas le hicieron al cantante catalán Albert Pla. Al margen de la figura siempre controvertida y polémica del proyecto de cadáver, al leer la frase me dije: “bueno, otra gracieta independentista”. Y la verdad es que molesta o, al menos, desagrada esos insultos absurdos y gratuitos a símbolos nacionales que al fin y al cabo son señas de identidad de un país y, si se trata de nuestra lengua, de una cultura que traspasa los límites de lo nacional para elevarse a lo universal. Y más lástima nos da cuando los que tienen que poner en su sitio a personajes como estos, dan la callada por respuesta. Y es una pena que este cambembo mental pretenda sin éxito, por supuesto, insultar al castellano porque Cataluña en general y, particularmente Barcelona han estado muy vinculadas a la obra por excelencia de nuestras letras, el ‘Quijote’, como así demostró y analizó con todo detalle el gran cervantista catalán Francisco Rico en su ensayo titulado ‘La barretina de Sancho, o Don Quijote en Barcelona’, incluido en su libro ‘Tiempos del Quijote’ (Barcelona, Acantilado, 2012).

Reseñas

Esvásticas en el Sur 2

Wayne Jamison. Ediciones Mayi, 2021

En 2017, Wayne Jamison presentaba un novedoso trabajo de investigación (‘Esvásticas en el Sur’. Círculo Rojo), que hurgaba en el inédito papel de la provincia de Cádiz, como escenario de numerosos acontecimientos vinculados al desarrollo de la II GM. Ahora, con el sello de la editorial gaditana Mayi, el autor vuelve con este libro donde da a conocer nuevos y en muchos casos desconocidos sucesos, que nos completa ese fresco fascinante de la provincia, donde el espionaje libraba una no menos cruenta contienda que la que tenía lugar en los frentes de batalla. Apoyado en una importante base documental, en parte inédita, y un estilo cercano que convierte cada uno de los 47 capítulos del libro en apasionante lectura, el autor desvela con rigor pasajes de nuestra historia hasta ahora en penumbras. R.C.P.

La propiedad privada

Rafael Benítez Toledano. Canto y Cuento, 2021

Pues sí, seguramente no seré el único que alguna vez se ha topado de manera inesperada con algún poema perdido de Rafa Benítez, y que reposando perdido en algún cuaderno que ya amarillea editado artesanalmente décadas atrás, no solo ha llamado nuestra atención sino que nos ha regalado instantes fugaces de puro deleite. ¡Dichoso Rafa! Tendría que hacer algo. Y ese algo lo ha terminado haciendo y ha valido la larga espera. Y es que esta ‘La propiedad privada’ ha rescatado para todos los amantes de la lectura, de la poesía, muchos de esos “instantes fugaces de puro deleite” que son muchos de sus poemas, y que corrían serio peligro de desvanecerse en la débil memoria de muchos lectores. Primorosa edición de “Canto y Cuento” con prólogo de Felipe Benítez, epílogo de Pedro Sevilla y magnífica portada de Pepe Basto. R.C.P.

Las amigas

Aurora Venturini. Tusquets, 2020.

Hay escritores, escritoras en este caso, o mejor dicho, intelectuales que no terminan de ser descubiertos por el gran público lector ni hasta después de muertos. El mundo literario hispanoamericano sigue siendo un enorme e inacabable filón de grandes escritores, muchos de ellos desconocidos, como Aurora Venturini, a quien quizá el éxito le llegó demasiado tarde con su novela ‘Las primas’ (Premio de Nueva Novela Página/12 de 2007), cuando ya contaba con ochenta y cinco años. ‘Las amigas’ es la continuación aquella, pues ambas comparten la misma protagonista: Yuna Riglos, una pintora que pese a su edad (ochenta años) se mantiene en plena forma artística, que le sirve de desahogo de una vida marcada por un voluntario y hasta maniático aislamiento, perturbado por dos personajes femeninos: su amiga Matilde, también pintora y de vida amorosa muy sufrida, y Antonella, joven a la que acoge en su casa. Una novela que tiene en el estilo narrativo su originalidad. Muy recomendable. J.L.R.

Sidi

Arturo Pérez Reverte. Alfaguara, 2019.

Cuando me dispongo a hacer estas reseñas, suelo en algunos casos consultar Internet para conocer las opiniones de otros lectores. Normalmente acudo a blogs y, en menor medida, a especialistas en la materia. Pero he aquí que en esta ocasión me he topado con un artículo que el catedrático de Literatura Española de la Universidad Complutense, Santos Sanz Villanueva, publicó en un suplemento cultural del mismo nombre al poco de salir esta novela de Pérez Reverte. Pues bien, ni los elogios que le dedica el catedrático, a la que califica de “novela de valores”, ni la difusión que se le dio a esta en su momento, son suficientes para recomendar un relato que más tiene de novela para un público juvenil, sin muchas más pretensiones, que para adentrarse en la historia y la figura del protagonista, el Cid, el héroe castellano por excelencia. Absténganse quienes se acerquen con la expectativa de leer una buena novela histórica. J.L.R.