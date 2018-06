Límites, desencuentros y esas formas flamencas de una ciudad

Los encuentros y desencuentros del flamenco y el patrimonio cultural abrieron ayer las I Jornadas 'La ciudad, patrimonio flamenco de Jerez', organizadas por el Ayuntamiento y la UCA, que se desarrollarán hasta hoy viernes en el Conjunto Monumental del Alcázar. Fue el profesor y escritor Juan Manuel Suárez Japón el encargado de ofrecer la conferencia inaugural, en la que destacó que los conceptos Patrimonio, en general, y Patrimonio Cultural "son de manejo habitual pero de los que, sin embargo, no siempre se poseen ideas claras acerca de sus límites y significados, especialmente cuando se trata de gestionarlo". El autor trató de aclararlos yendo desde el genérico sentido del patrimonio como mera pertenencia, hasta el más estricto de Patrimonio Declarado, base de las políticas de gestión sobre el mismo. El investigador describió cuál ha sido el itinerario del Flamenco en relación con este ámbito, "distinguiendo a) una primera etapa, "pre-cultural" (desde los orígenes hasta mediados el siglo XX), en el sentido de que pese a ser esencial en la conformación de este arte y de la enorme magnitud de sus artistas, vivía al margen de la cultura oficial y relegada a la condición de "espectáculo". Una b) (segunda mitad del siglo XX) "en que al amparo de la nueva realidad de los gobiernos autonómicos, el flamenco se convierte en seña de identidad de la andaluza y se integra en las agendas oficiales de la nueva instancia administrativa-política". Y, c) la etapa actual, en que tras la renovación del Estatuto de Autonomía (2007) "se reconoce expresamente al flamenco como parte del Patrimonio Cultural de Andalucía (art. 68), lo que se completaría más tarde con la declaración de la UNESCO, con toda la secuela de consecuencias y exigencias legales de conservación y fomento".

Tras una pausa, el arquitecto Manuel González Fustegueras tomó las riendas de la siguiente conferencia, titulada 'El entorno urbano del flamenco de Jerez'. En ella planteó el debate sobre si ha habido influencia del flamenco en la forma de la ciudad, o si esta forma había influido en el flamenco. De este modo, la charla trató de acercarse a esa relación "si como dicen los expertos lo gitano es esencial para entender el flamenco". Una conferencia muy visual en la que mostró por qué se asentaron en esta zona y en otras no, su modo de vida, la relación del flamenco con la construcción de la ciudad del vino... "El flamenco finalmente no creo que haya influido en la forma de la ciudad, sí las bodegas por su carácter económico. Pero sí ha influido el flamenco en cómo se usan algunos espacios". Fustegueras hizo referencia a la Ciudad del Flamenco, "algo que ilusionó a los jerezanos por dos razones: porque Jerez ganaba la batalla escondida a Sevilla de quién es más ciudad del flamenco; y una segunda de cómo el flamenco podía hacer revertir una situación de absoluta degradación de una zona de la ciudad. Ese fracaso ha provocado una frustración que hace que casi nada nuevo sea creible". El debate estuvo servido. A este respecto apuntó que la futura 'Ciudad del Flamenco' "tiene muy buenas intenciones. Mejor hacer cosas que no hacerlas".

También se celebró la mesa redonda moderada por este arquitecto urbanista y en la que participaron Juan Luis Sánchez Villanueva y José Ramón González de la Peña. La jornada terminó con la presentación del DVD 'Manifiesto en el Día del Flamenco. Jerez 2017' que ofreció María del Mar Moreno el pasado mes de noviembre en compañía de Antonio Malena. Se trata de un DVD, que se realiza por primera vez, editado por 'Flamenco y Universidad', subtitulado al inglés, en una clara apuesta por la internacionalización de nuestro patrimonio cultural.