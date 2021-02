Llegan 'The Mexican Sugar Skull', un viaje al punk rock melódico más rabioso

La banda jerezana The Mexican Sugar Skulls vuelven a la carga con nueva formación presentando su último EP 'Suertudo'. El power trío editaron en 2012 con Wild Punk Records su debut 'Calavera' y tras un pequeño parón técnico, volvieron a pisar los escenarios en el Inocente Rock 2018 celebrando el décimo aniversario de la banda. Hoy están de vuelta.

'Suertudo' ha sido grabado en noviembre de 2020 en Estudios 79 a manos de Rafa Camisón (G.a.s. Drummers, Dave Smalley & The Bandoleros etc.). Esta reaparición de la banda nos lleva de lleno a las mejores épocas de los años 90, un viaje desde el punk rock rabioso de Venice Beach hasta la escena más melódica del punk rock sueco de la última década del siglo XX. Un nuevo EP que presentan con su primer single y videoclip del tema 'Out The Door' con desgarradas y pegadizas melodías cargadas de sentimientos.'Out The Door' es un tema que lanza un mensaje de apoyo y de amistad al oyente, que ante los obstáculos que te pone la vida por delante, siempre, incluso en los momentos más duros y que más solo te sientas, tendrás a gente que te apoyará en las decisiones que tomes. Un mensaje que en los tiempos que corren nunca está de más.

En 2021 vuelven los 90 mas rabiosos y melódicos con The Mexican Sugar Skulls. ¡Únete al trío calavera!