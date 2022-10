'Locomía', del jerezano Jorge Laplace, finalista de los Rose d'Or 2022

La serie documental 'Locomía', original Movistar Plus+, ha sido el único documental español seleccionado para los Rose d'Or 2022, junto a súper producciones de BBC o Netflix sobre Mick Jagger o Freddie Mercury, como uno de los mejores documentales del mundo.

Rose D’Or es uno de los premios más antiguos (61 Edición) y con mayor prestigio global. Hay que destacar que se han seleccionado más de 200 programas originarios de 30 países.

Dirigida por el jerezano Jorge Laplace, 'Locomía' cuenta con la participación de los miembros originales del grupo que revolucionó la escena musical española, como su fundador, Xavier Font, y del productor musical que los puso en escena, José Luis Gil.

Locomía es historia de nuestro país, de nuestra música, de nuestra cultura popular. Han pasado más de tres décadas desde que surgiera un grupo que, con su música, sus coreografías, su estilismo y sus abanicos irrumpiera en un país que luchaba por progresar y abrirse al exterior.

'Locomía' ofrece en tres episodios una historia que mezcla sueños, traiciones, éxito y olvido con un relato en el que merece la pena detenerse y profundizar más allá de aquellos míticos abanicos. 'Locomía' es una producción de Movistar Plus+ en colaboración con Boxfish.'Locomía' es el mayor culebrón jamás bailado, un proyecto con el que Movistar Plus+ sigue apostando por la línea editorial de la no ficción con productos originales que muestran grandes historias desde un punto de vista diferente.

La serie documental está dirigida por el jerezano Jorge Laplace, ('Carolina Marín. Puedo porque pienso que puedo' y guionista de '100 días con la Tata'), producida por Edi Walter, Mariano Tomiozzo y Pablo Aguinaga y cuenta con la participación del fundador de Locomía, Xavier Font, el productor y manager musical José Luis Gil, los miembros del grupo Manuel Arjona, Lurdes Iribar, Luis Font, Gard Passchier, Carlos Armas, Juan Antonio Fuentes, Antonio Albella, Pablo Robledo y el manager Luis Balaguer.En la serie colaboran también como expertos el ensayista Ramón González Férriz, la escritora y periodista Valeria Vegas, el presentador y DJ Fernandisco y el productor Miguel Ángel Arenas 'Capi'.