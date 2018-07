Luis García Montero, protagonista en el Jardín de la Luna Nueva

La Fundación Caballero Bonald continuará hoy con sus encuentros literarios en el Jardín de la Luna Nueva. El protagonista de este segundo encuentro literario, que se realiza con la colaboración de la librería la Luna Nueva a partir de las 20.30 horas, será Luis García Montero. El encuentro será presentado por Paqui Ayllón.

El poeta, crítico literario, ensayista y profesor de Literatura Española en la Universidad de Granada, pertenece a la generación de los ochenta o postnovísimos dentro de la corriente denominada poesía de la experiencia.

Entre los galardones poéticos que ha obtenido destacan el Premio Federico García Lorca, el Premio Loewe, el Premio Adonais de poesía, el Premio Nacional de Poesía en 1995, y el Premio Nacional de la Crítica en 2003, el Premio del Gremio de Libreros al Mejor libro de 2009, el Premio Poetas del Mundo Latino por su trayectoria (2010), y el Premio Ramón López Velarde en 2017. Le fue concedida la Medalla de Andalucía en 2002 y es Hijo predilecto de Andalucía desde 2017.

En marzo de 2016 se estrenó en el Festival de Cine Español de Málaga la película documental Aunque tú no lo sepas. La poesía de Luis García Montero, un acercamiento a su vida y su obra a través de personalidades como Joaquín Sabina, Almudena Grandes, Joan Manuel Serrat, Àngels Barceló, Miguel Ríos, Ismael Serrano, Juan Diego Botto, Nach, Felipe Benítez Reyes y Benjamín Prado, entre otros.

García Montero es autor de numerosos poemarios así como de ensayos y colecciones de artículos y de las novelas Mañana no será lo que Dios quiera, No me cuentes tu vida y Alguien dice tu nombre.