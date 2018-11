Luis Ramos presenta hoy en los Claustros el poemario ‘Ser bohemio es libertad’

Luis Ramos Fernández (Jerez, 1945) presenta esta tarde a partir de las 19.30 horas en Los Claustros de Santo Domingo el poemario ‘Ser bohemio es libertad’. Será su segundo trabajo literario tras ‘Memorias del tiempo’, publicado a finales de 2017.

El libro se centra exclusivamente en la poesía, versos que, según reconoce el propio autor, son producto “de las vivencias y situaciones que he pasado en la vida”.

Su afición por la escritura “la he tenido desde que aprendí a escribir por mí mismo, porque yo no fui al colegio, empecé a trabajar en el campo con cinco años, lo que pasa es que siempre he tenido esa inquietud por aprender a leer y escribir, y lo conseguí”.

“Antes, lo que escribía lo desechaba, hasta que un día un amigo me propuso escribir los textos. Así nació ‘Memorias del tiempo’ y así ha nacido ‘Ser bohemio es libertad’. También tengo hechas obras de teatro”, recalca.

El poemario recoge “todo tipo de sentimientos, de ternura, de dolor, de la angustia de no tener el cariño de una madre, porque la mía se me fue siendo muy niño, en fin, de todo. También hay homenajes a personas como Rafael de Paula o Manuel Moneo y las vivencias que he tenido, sobre todo en mi infancia, en aquellas gañanía en las que coincidí con aquellos gitanos sabios”.

El acto contará con la presentación de Antonio Junquera, y se cerrará con una pincelada flamenca.