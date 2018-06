Maloko Soto presenta esta noche en Los Claustros su primer trabajo discográfico

"Yo voy con todas las ganas del mundo, me hace ilusión cantar ante mi gente". Así se expresaba ayer, horas antes de la puesta de largo de su primer trabajo discográfico, Maloko Soto, que esta noche a partir de las 21.30 horas presentará en los Claustros de Santo Domingo.

El jerezano expondrá un disco que salió al mercado a finales del pasado año y donde exhibe su línea artística avalado por la producción de Javier Limón y por músicos de la talla de Alfonso Pérez, pianista de Alejandro Sanz.

Ahora, tras varios meses de promoción por distintas ciudades, Maloko aterriza en su tierra natal para enseñar sus dotes, unas dotes forjadas a caballo entre la ortodoxia de la familia de su padre, los Sordera, y la vanguardia de sus tíos Diego Carrasco y Sorderita, emblemas de aquella corriente denominada 'Nuevo flamenco' que allá por la década de los ochenta y principios de los noventa.

El joven artista afronta este estreno "con mucha ilusión", y con la totalidad de los temas del disco en la escaleta de su repertorio. No obstante, como reconoció a este medio días atrás, no descarta hacer "mi pincelada más clásica, porque es lo que he vivido", asegura.

Le acompañará un elenco de músicos encabezados por la guitarra de Curro Carrasco, el bajo de Juan Grande, la percusión de Jesule Grande, el piano de Manuel Casado y las voces de Sandra y Estefanía Zarzana. Además, como artistas invitados están anunciados Diego del Morao, el grupo Musho Gitano, Diego Carrasco, Juan de la Morena, su padre Manuel Soto 'El Bo' y el multinstrumentista sanluqueño Diego Villegas.

Las entradas se pueden adquirir hoy de manera anticipada en el Bar Arco Santiago al precio de 12 euros, mientras que en taquilla se pondrán a la venta por la tarde al precio de 15 euros.