“Mamen Sánchez miente cuando dice que el Gobierno apoyará a Jerez 2031”

El Gobierno de España no apoyará la candidatura de Jerez a capital europea de la Cultura. Así lo ha manifestado en una respuesta parlamentaria por escrito a la diputada nacional del PP, María José García-Pelayo, quien, tras la reciente reunión del ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes; con la alcaldesa, Mamen Sánchez, preguntó al Gobierno por el apoyo que Sánchez había anunciado. El Gobierno afirma que se mantendrá neutral y sólo ofrece asesoramiento

Desde el PP sostienen que Jerez “cuenta con capital humano y artístico suficiente como para optar a un título de estas características en 2031” y confía en que la iniciativa llegue a buen puerto. “Pero desde luego es evidente que no se está haciendo bien”, ha señalado García-Pelayo, quien lamenta que Mamen Sánchez “anunciara a los jerezanos el apoyo del ministro y del Gobierno de España cuando era mentira puesto que va a contar Jerez con este apoyo”.

“Ni de forma explícita (imparcialidad que es entendible en un Gobierno) ni de forma implícita ya que a la pregunta de qué presupuesto tiene previsto destinar el Gobierno o con qué actos va a apoyar la candidatura de Jerez, el Gobierno de Pedro Sánchez solo garantiza asesoramiento, como al resto de candidaturas”, apuntan desde el PP.

La diputada popular lamenta que Mamen Sánchez “fíe el futuro de Jerez a un proyecto sin proyecto, para dentro de 10 años y que no se decidirá hasta dentro de cinco, del que ni siquiera existe un expediente que poder presentar ante las administraciones. Mamen Sánchez no es capaz de conseguir el apoyo del Gobierno que es del PSOE como ella, pero a la Junta no para de exigirle un apoyo que no tiene ni de su partido”.

El portavoz popular, Antonio Saldaña, ha lamentado que un proyecto que podría ser importante para Jerez actualmente “no tenga nada más que una chapa poco original y confía en reconducirlo, para bien de Jerez, desde la Alcaldía a partir de 2023”.