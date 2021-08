Manolo Sanlúcar, eje principal del III Festival de la Guitarra

El III Festival Internacional de la Guitarra Flamenca, que organiza el Ayuntamiento de Jerez, calienta motores. En apenas dos días comenzará una edición que estará dedicada a la figura de Manolo Sanlúcar y que contará con dos espacios, la Guarida del Ángel y el Teatro Villamarta. Será el miércoles día 1 de septiembre cuando levante el telón esta cita, que después de un año de ausencia regresa con la misma intención con la que sus creadores, Mario González y Santiago Lara, pusieron sus cimientos, es decir, dar protagonismo a la guitarra, un instrumento que cuenta con una salud de roble en Jerez gracias a varias generaciones de profesionales de gran nivel.

Precisamente, dos de los últimos representantes del toque jerezano, Alba Espert y el jovencísimo Marcos de Silvia, serán los encargados de abrir esta edición el miércoles (21.30 horas) en La Guarida del Ángel, con un concierto en el que ambos pondrán de manifiesto sus virtudes. Un día después y en el mismo escenario (21.30 horas), los amantes de la guitarra podrán disfrutar del onubense Manuel de la Luz, un guitarrista vinculado también al maestro sanluqueño, toda vez que ha sido protagonista de la grabación de la ‘Obra didáctica para la guitarra flamenca’, la última gran aportación de Sanlúcar.

El colofón a esta tercera edición será la gala homenaje a Manolo Sanlúcar que se celebrará en el Teatro Villamarta el próximo viernes 3 de septiembre. Dicha propuesta lleva la dirección del jerezano Santiago Lara, uno de los discípulos aventajados del maestro, que ha querido así honrar al guitarrista. Para ello contará con una serie de artistas invitados en la que destaca la presencia de los guitarristas David Carmona, otro compañero de profesión también ligado al sanluqueño, y Juan Carlos Romero, además del cante de David Lagos, Felipa del Moreno, Luis Moneo y Diego Carrasco, y de la percusión de Tino di Geraldo.

El elenco se completa con las bailaoras Ana Agraz, Aurora Caraballo, Vanesa Reyes, Anna, Dogliottiy y Ángela Carbajo, que actuarán bajo la dirección coreográfica de Mercedes Ruiz, la percusión de Perico Navarro y Rafa García ‘Teto’, la guitarra de Antonio González y los teclados de José Amosa. La introducción al espectáculo será cosa del crítico Manuel Martín Martín.

Santiago Lara, responsable del espectáculo, asegura que “se trata de hacer una gala homenaje al maestro recordando algunas de sus piezas, principalmente ‘Tauromagia’, que es su obra culmen”, destaca el guitarrista jerezano.

Para ello, “recurrí inicialmente a artistas que de alguna forma han estado vinculados a Manolo Sanlúcar, caso de Vicente Amigo, José Antonio Rodríguez, Carmen Linares o Estrella Morente, por citar a algunos, pero por distintas circunstancias no han podido venir o simplemente no han querido”.

Lara ha reconocido que “aunque tenemos limitaciones económicas grandes, vamos a intentar homenajear de la mejor manera al maestro, y creo que todos los artistas que componen el elenco se van a dejar la piel. Creo que contar con nombres de la talla de Marco Flores, David Lagos, Juan Carlos Romero, Felipa del Moreno, David Carmona, Luis Moneo, Diego Carrasco y Tino di Geraldo, que ha sido el último en incorporarse, es todo un privilegio”.

Precisamente Felipa del Moreno considera que tomar parte en esta gala “es un honor, sobre todo porque estamos hablando de homenajear a uno de los grandes artistas de los últimos tiempos”. De esta misma opinión es Marco Flores, quien reconoce que “bailar uno de sus temas no sólo es un orgullo, sino que es una responsabilidad. Es un disco con el que he crecido, con el que he aprendido muchísimo, y la verdad es que pensar que lo tengo que bailar me pone nervioso”.

El bailaor arcense admite que “para mí Manolo Sanlúcar ha sido el puente entre el flamenco más clásico y el flamenco más actual, y su guitarra, tanto como intérprete y como compositor, avanza tanto por los caminos más clásicos como por los más contemporáneos, y eso sólo lo pueden conseguir maestros como él. Por todo eso, tengo muchas ganas de estar en Jerez en su gala”.

David Lagos, otro de los artistas invitados, también comparte la ilusión de sus compañeros “por participar en un homenaje de los que se hacen en vida y que va a poder disfrutar el propio maestro”. El cantaor califica el disco ‘Tauromagia’ como “uno de los mejores discos de guitarras que se ha grabado hasta el momento, tanto a nivel musical como a nivel de concepto”. “Yo me he criado escuchando muchos de esos temas, con lo cual, interpretarlos encima de un escenario y ante él, es un privilegio”.

Para el jerezano, “Manolo Sanlúcar representa el arte pero especialmente la constancia y la dedicación al género del flamenco y más concretamente a la guitarra que es un instrumento muy desagradecido porque requiere muchas horas de estudio y de eso puedo dar fe porque lo he vivido muy de cerca con mi hermano Alfredo. Para los guitarristas, Manolo representa todo eso. La verdad es que estoy muy contento porque va a ser un día muy especial”.

También se muestra especialmente ilusionado Luis Moneo, quien ha manifestado su “satisfacción por formar parte de una gala como ésta. Me llamó Santiago Lara y bueno, estamos hablando de Manolo Sanlúcar, que son palabras mayores. Voy con muchas ganas”.