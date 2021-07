Cinco personalidades bien distintas configuran el universo artístico de ‘Ellas’, la propuesta que bajo la dirección de María José Franco, se estrena este fin de semana en los Viernes Flamencos. La bailaora gaditana rige los designios de un espectáculo cimentado “ahora más de un año” y en el que además participan Rosario Montoya ‘La Reina Gitana’, Carmen Grilo, Mara Rey y Patricia Ibáñez.

Tras casi dos meses de preparación, ‘Ellas’ ve la luz marcado por el compromiso y las ganas de un elenco amplio de artistas que, como muchos de sus compañeros, esperan con anhelo esta oportunidad en medio de esta pandemia que ha castigado tanto a la cultura. El montaje, no obstante, nace con la pretensión de dedicarse “a todas esas mujeres del pasado que tuvieron que enfrentarse a numerosas adversidades para ser artistas. Es un espectáculo dedicado a la evolución y la integración de la mujer en el flamenco”, una circunstancia que tal y como admite, “todavía la sufrimos de una forma leve, sobre to para conciliar nuestro trabajo”, explica.

En ese recorrido histórico, María José Franco reconoce que “he encontrado a muchas artistas que lo han pasado mal, por ejemplo, La Paquera, que tuvo que tirar del carro de su familia para sacarla adelante, pero la que más me ha llamado la atención ha sido Juana Antúnez, que se suicidó tras pasar multitud de dificultades que tuvo para ser artista”, recalca. No obstante, “también hay muchas historias que no han salido a la luz pero que dentro del flamenco se sabe que fueron así”.

Si hay algo que distingue a este espectáculo es “la fuerza que tiene, habla por sí mismo, porque no le hace falta florituras gracias a la forma de ser de cada una de las artistas”, asegura.

Franco subraya la personalidad de sus integrantes, y al hablar de cada una de ellas destaca “la lucha innata de Rosario La Reina Gitana que pone siempre su música por delante de cualquier cosa”; “la fuerza de ir contracorriente de Carmen Grilo”, “las ganas de Patricia Ibáñez, que busca su hueco y creo que merecía esta oportunidad en Jerez; y “el poderío que desprende Mara Rey cuando se sube al escenario”. Todas ellas configuran una propuesta que se estrenará el próximo viernes a partir de las 22 horas en los Museos de la Atalaya.

Con la coreografía, dirección y los textos de la gaditana y la dirección musical de Juan Manuel Moneo y Javier Ibáñez, el elenco lo completan Perico Navarro a la percusión, el cante de Manuel Moneo Carrasco, las palmas de Naím Real, además de Bernardo Parrilla como artista invitado.

Para todos, plasmar todo esto en la escena “es algo que nos motiva, porque además venimos de una época muy mala y todos queremos exponer nuestras cosas, por eso digo que es un espectáculo que va solo, que fluye y creo que el público va a disfrutar”.