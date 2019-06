María Terremoto se estrena hoy en la Noche Blanca

María Terremoto llega hoy a la Noche Blanca del Flamenco de Córdoba dentro del espectáculo La mujer en el cante, que comenzará a las 00:30 en la plaza de San Agustín y en el que también participará La Macanita.

–¿Cómo va a ser su concierto?

–Voy a hacer un recital de flamenco en el que voy a meter algunos temas de mi primer disco.

–En el escenario de la plaza de San Agustín se va a subir otra cantaora jerezana, La Macanita...

–La Macana es una cantaora de Jerez de pura cepa y su cante es el que tiene Jerez. Para mí es un placer compartir escenario con ella, aunque no es la primera vez. Aparte de admirarla como artista la admiro como persona por la amistad que tenía con mi padre y tiene con mi familia y conmigo. Es un lujazo actuar con ella.

–Esta edición de la Noche Blanca está dedicada a la mujer. En su opinión, ¿qué situación vive en la actualidad la mujer en el flamenco?

–Está presente, dando guerra y le queda mucho por dar. Estamos muy bien posicionadas.

–¿Qué tiene Jerez para que salgan de allí tantos flamencos jóvenes y con tanto talento?

–Pienso que cada sitio tiene su esencia, su solera. Hay un dicho sobre Jerez: “hasta los mancos tocan las palmas”. Es verdad que Jerez tiene un aire, una flamencura, que lo caracteriza porque es muy peculiar. Para mí es la cuna del cante, y no porque yo sea de Jerez, igual que la cuna del baile es Sevilla.

–¿Cómo es el flamenco que hacéis las nuevas generaciones?

–Es ortodoxo porque el flamenco, al fin y al cabo, se puede mezclar, pero la tradición es la tradición. Los jóvenes que estamos ahora intentamos que esto no decaiga y tiramos para la ortodoxia, que es el flamenco de verdad.

–¿Da vértigo, respeto o le condiciona ser ‘Terremoto’?

–Vértigo y respeto me da muchísimo, pero también es un gozo grandísimo e intento siempre dejarlo a la altura que merece. Cuando canto intento siempre acordarme de mi casa, de mis vivencias, de mi sangre. Ahí tienes que demostrar que no todo es tener el nombre; que se puede tener el nombre, pero tú tienes que estar al pie del cañón y no dejar nunca que te digan que cantas porque eres “hija de”, que suele pasar muchísimo. En mi caso no ha sido así, por lo menos hasta el día de hoy.

–El pasado año publicó su primer disco, La huella de mi sentío. ¿Cómo fue el proceso de grabación y la selección de los cantes?

–Fue duro porque no queríamos meter la pata ni desviarnos. Digo desviarnos porque grabé un par de temas del último disco de mi padre y estábamos un poco asustados por el recibimiento que pudiesen tener. Gracias a Dios la aceptación ha sido espectacular. Disfruté mucho porque era la primera vez que me metía en un estudio a grabar un trabajo propio. He quedado muy satisfecha y dentro de poco tendremos otro disco.

–¿Puede adelantar algo?

–La verdad es que no puedo decir nada porque estamos investigando y trabajando aún en ello.

–En 2016 ganó el Giraldillo Revelación de la Bienal de Sevilla, con 16 años. ¿Cómo lleva que haya tantas expectativas sobre usted?

–Me da mucha alegría que se me otorguen galardones tan importantes como ese, siendo solo una niña que estaba empezando. Intento disfrutar arriba cantando.

–¿Sobre el escenario nota que el público espera mucho de usted?

–Sí. Lo noto muy receptivo siempre y eso también es una responsabilidad porque ves que tu público, la gente que viene a verte, siempre pide más de ti.