Era una niña cuando tomó forma la idea de Servando Estrade, gran amante de la fotografía y del cine, de crear una asociación cine-fotográfica jerezana allá por 1969. Fátima seguía con su infancia, ajena a las reuniones y charlas en los ‘Caracoles’ y el ‘Supremo’ de los fundadores. No sería hasta 1998 cuando esta Agrupación se cruzaría en su camino.

No imaginó Fátima González que le acompañaría la emoción a la hora de afrontar el encargo: escribir un libro sobre ‘Medio siglo de fotografía en Jerez. Memorias de la Agrupación Fotográfica Jerezana San Dionisio’. Sobre todo, memorias.

El origen de libro está en Carmen Oliva ‘Popi’, presidenta de la Agrupación. Ella se encargó de ordenar los archivos desperdigados de la entidad. Documentos de todo tipo como cartas con matasellos de Rusia incluso, actas de fundación con sus 14 fundadores, el libro de actas, comunicaciones con el Ayuntamiento, asociaciones, telegramas, pagos del Estado o autorizaciones al gobierno civil cada vez que se quería hacer una reunión, incluso para las asambleas de socios. Documentos que han permitido seguir el rastro de la Agrupación desde su creación, en 1969, hasta la actualidad. “Es curioso que a partir de 2006, con la digitalización, ha sido más difícil seguir esa pista porque ya no había documentos en papel, algo que creo que va a ser un problema para este tipo de cosas en un futuro”.

Fátima González se ha encargado de leer todos y cada uno de esos documentos, tomar notas y elaborar el día a día de la Agrupación, que se traduce en un libro, que incluye entrevistas con los fundadores o sus familias, los primeros años, los 80 y 90, la Torre del Agua, los concursos, las sedes, los estatutos, los presidentes,. FotoJenia, el origen de la Federación Andaluza de Fotografía... La obra cuenta con el prólogo de Antonio Mariscal Trujillo. Lo ilustran además numerosas fotografía y folletos desde los inicios hasta la actualidad. Una intensa labor que González ha dedicado a Genaro Capote, que aunque no firmó el acta fundacional, participó en todo el proceso. Tiene 91 años y es socio activo de la Agrupación.

Y en todo este tiempo inmersa en la elaboración del libro, su autora confiesa que lo más enriquecedor “ha sido entrevistarme con tanta gente, con los hijos de los fundadores, con los fundadores vivos, con los socios... Y yo equivocadamente pensé que cuando llegara al año 1998, que fue cuando entré en la Agrupación, redactarlo iba a ser muy fácil. No. Fue lo más difícil porque ahí están los vínculos con personas y recuerdos. El libro es muy blanco, no hay críticas. Sólo he tratado de hacer el recorrido, pero los sentimientos también han estado ahí”.

Cada dato que Fátima González utiliza en el libro “está avalado por un documento. Es que los he leído uno a uno. Todos. Y lo que sería fantástico es hacer un libro de las precuelas, todo lo que ha ocurrido en torno a la obra y sus anécdotas”, apunta la autora.

Una de las cartas que más emocionó a Fátima fue la recibida de una ciudad de Rumanía, Sibiu. “Era en plena época del ‘telón de acero’, la otra Europa, pero el lenguaje en común de esas cartas era la fotografía. No había diferencias de un lado y de otro. Eso me emocionó mucho. También los mensajes que enviaban las personas que mandaban fotos a los concursos, que excusaban su asistencia por problemas familiares... escritos a mano. Ahora sólo nos enfrentamos a la letra impresa. La letra de una persona me emocionaba también”.

Pero lo más difícil de todo, los cincuenta años ininterrumpidos de la Agrupación. Épocas de más o menos actividad, pero siempre activa. Las metas están ahora en 2021, con un encuentro nacional de federaciones de toda España, en el que ya se está trabajando; y FotoJenia 2020. “La Agrupación es como una escalera, cada peldaño es preciso para que se forme. Tan importante es montar los marcos para una exposición, como que la presidenta se dirija a los demás. Son eslabones necesarios para llegar a nuestros objetivos. El Ayuntamiento también colabora cuando necesitamos salas y ahí está nuestra proyección también”.

Fátima González agradece a los patrocinadores el respaldo para la elaboración de este libro, así como de los actos del 50 aniversario de la entidad. También destacó la labor de la maquetación de la obra por parte de Imagen y Diseño del Consistorio, en la figura de Federico López, y la cubierta por parte de José Ramón García, con fotografías realizadas por socios fundadores y actuales. Tras este trabajo, Fátima González plantea la posibilidad de escribir ahora la historia de la fotografía desde 1900 a 1950, ya que Eduardo Pereiras Hurtado ya lo hizo hasta el siglo XIX, y Adrián Fatou dio muchos pasos del XX. “Sería algo muy bonito”.

El libro se presentará el próximo 18 de octubre, a las 20 horas, en la Fundación Caballero Bonald.