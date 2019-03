El ‘Miserere’ se crece aún más en un concierto en la iglesia de Santiago

La iglesia de Santiago acogió anoche la cuarta edición de la obra ‘Miserere’, que en 1840 encargara el entonces Cabildo Catedral de Jerez a Hilarión Eslava. Esta obra sacra, que está basada en el Salmo 50 de las Sagradas Escrituras, estuvo protagonizada por el Coro del Teatro Villamarta y una Ensemble de músicos profesionales y alumnos de conservatorios superiores, acompañados por la soprano jerezana invitada Máriam Guerra.

El programa lo abrió la marcha procesional ‘Desamparo’, le siguió un motete a seis voces a coro y órgano y cuerda del mismo Hilarión Eslava y continuó el ‘Miserere’ en sí.

Máriam Guerra ha confesado que es para ella “un placer cantar esta obra, que me pone el vello de punta. Es una gozada. Una grandísima oportunidad y me hace mucha ilusión porque es una obra que se escribió para Jerez y que me hayan pedido que yo la cante, pues me siento superdichosa. Y además, acompañada de mi familia lírica, que es el Coro del Villamarta”.