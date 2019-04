Morenatti, irrepetible

La realidad que habita en otra parte del mundo, y que por lejana parece no ‘existir’, se hace patente en los Claustros. En este espacio casi de cuento Emilio Morenatti relata con sus fotografías la verdad, la vida en el límite. Desde este viernes se puede visitar la exposición ‘Palestina/Afganistán’, del fotógrafo jerezano. Una muestra que se enmarca en el 50 aniversario de la Agrupación Fotográfica Jerezana San Dionisio y que permanecerá abierta al público hasta el 2 de junio.

“La exposición se ha movido por varios sitios y todavía no se había visto en Jerez, así que cuando la Agrupación me lo propuso me pareció una buena ocasión”, apuntó a este Diario Emilio Morenatti. Una muestra que recoge “un periodo de mi vida profesional muy importante, donde queda condensado una serie de imágenes que me interesan mucho de la vida diaria tanto en Afganistán como Palestina. Aquí, la fotografía como lenguaje universal tiene ese mensaje que perdura y que a medida que va pasando el tiempo, pues más carácter toma. Son imágenes irrepetibles desde el punto de vista de que son sitios poco accesibles para el extranjero”.

“Estas imágenes –añade– han adquirido valor con el tiempo porque en la época en la que yo viví allí (2004-2006) era relativamente fácil acceder a ciertos lugares, que hoy son imposibles por cuestiones de secuestro y de accesibilidad”.

Y de ese tiempo fue su primer trabajo con la Agencia AP, “y fue un aprendizaje. De alguna manera te compensaba aquella falta de experiencia con una dedicación total y exclusiva al trabajo, como yo hacía en aquella época, que ahora queda un poco más diluida con la familia y otras cosas. Pero le dediqué entonces el cien por cien de mi tiempo a esa labor de fotoperiodista. Hay una entrega absoluta. Lo que me queda es un trabajo muy delicado, pero cuando a uno le gusta lo que hace no sabe si está trabajando o no”.

Tras su paso por EFE, Morenatti ha cubierto conflictos armados desde Gaza, Jerusalén, Afganistán y recientemente en Pakistán para la agencia de noticias estadounidense Associated Press. Entre sus numerosas distinciones destacan el Premio Andalucía de Periodismo en 1992, el I Premio Libertad de Expresión convocado de manera conjunta por el Ayuntamiento de San Fernando y la Asociación de la Prensa de Cádiz; The Fuji European Press Awards en 1996, los cuatro galardones obtenidos en The National Headliner Awards, The Clarion International Photography, una mención de honor en el World Press Photo 2007, y tercer premio del certamen World Press Photo en 2013, entre otros.

Emilio Morenatti acaba de regresar de Ucrania, donde cubrió la revolución, y ahora las elecciones y la subida de la extrema derecha. Ahora está centrado “en el cambio de rumbo que va a tomar este país con la Elecciones Generales del domingo. Coordino todo un equipo y también ilustro todos estos cambios del país y también en Cataluña. Viajo por el mundo pero también estoy centrado en lo que pasa aquí. Y buscando el tiempo por todos lados, que es lo que realmente me falta”.