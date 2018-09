Paco Cepero celebrará sus 60 años como artista en el Villamarta

Una gala flamenca rendirá homenaje a los 60 años de carrera artística de Paco Cepero. Será en el Teatro Villamarta el 4 de noviembre, donde el guitarrista jerezano estará acompañado por destacados artistas. En esta propuesta, ideada y dirigida escénicamente por Francisco López, se podrá contemplar la maestría de Paco Cepero acompañando al cante y al baile, sus virtudes como concertista y creador, además de otras vertientes como la de productor. En definitiva, 'De Puro Cepero: sesenta años de arte y duende' -título de este espectáculo- mostrará todas sus facetas.

Francisco Camas, delegado de Cultura, destacó en su intervención la valía artística de Paco Cepero y su contribución al flamenco. A este respecto, señaló que "este espectáculo no será la única iniciativa que se pondrá en marcha" para celebrar este 60 aniversario del guitarrista jerezano. Sobre la que tendrá lugar en el Teatro Villamarta, animó a los ciudadanos a "formar parte de este acontecimiento tan importante".

Por su parte, Francisco López, guionista y director escénico de este espectáculo, dijo que esta "gala de reconocimiento" se centrará en la figura de Paco Cepero. "Los artistas que lo acompañen hablarán de Paco, a través de su obra y su música", explicó. Y ello es posible porque "está plenamente activo" y, por tanto, "puede estar plenamente presente".

Así las cosas, todas las facetas de Paco Cepero estarán en esta gala: su capacidad para acompañar al cante y al baile; su trayectoria como concertista y creador. A ello se suma sus composiciones no flamencas o su faceta de productor. "Todo esto estará en la gala", añadió el director de escena. Una cita en la que la ciudad tendrá "la oportunidad de decir Paco, gracias. El flamenco de los últimos años, sin ti, sería otra cosa", indicó.

"Será una noche especial. Me emocionaré muchas veces", confesó Paco Cepero. Tras agradecer al Ayuntamiento de Jerez y al Teatro Villamarta su implicación en este espectáculo, señaló que, en "esta mezcolanza de todo" lo que ha sido su carrera artística, "va a haber sorpresas". A la hora de hacer balance de esos 60 años de carrera, dijo que "no quitaría nada. Me ha valido todo", pese a que los primeros tiempos no fueron muy agradables. "Todos los años han sido buenos", resumió.

Sobre el escenario, Paco Cepero contará con la presencia de una serie de artistas invitados. Al cante estarán David Carpio, Jesús Méndez, María José Santiago y Vicente Soto. A ellos se suman la voz de Laura Gallego, las guitarras de Javier Ibáñez y Santiago Lara, el baile de Mariquilla y Mercedes Ruiz y la Banda Municipal de Música de Jerez. En el apartado de acompañamiento figuran Paco León (guitarra), Sophia Quarenghi (violín), Perico Navarro (percusión) y las palmas de Chicharito y Javier Peña.

Las entradas de este 'De Puro Cepero: sesenta años de arte y duende' ya están en la venta tanto en las taquillas del Villamarta como a través de Tickentradas. Los precios oscilan entre los 25 y 18 euros.