Ruame y Sorry Kini, noche de post-rock este sábado en la Guarida del Ángel.

La de este sábado 4 de junio será una noche especial en la Guarida del Ángel. Por primera vez en la provincia, compartirán escenario dos bandas que se están abriendo paso en la escena del rock instrumental. Son los gaditanos Ruame y los malagueños Sorry Kini.

El post-rock es un estilo ecléctico, cargado de fuerza, que busca sorprender con cambios constantes de dinámicas, y con contrastes sonoros que combinan estrofas ambientales serenas con distorsiones agresivas y estribillos ensordecedores.

Ruame presenta su primer disco, grabado en el jerezano Estudio 79, y masterizado por Víctor García en Ultramarinos. Su música baila entre el post-rock y el post-metal, con influencias stoner, y con muchas referencias indies. Después de un par de años de composición y de trabajo de estudio, han empezado a girar, presentando su trabajo en salas como Entropía, la Galería ByN, la Nave, o la Sala Velvet, en Málaga. También han grabado dos directos para la televisión gaditana, que están disponibles en las redes sociales del grupo.

Por su parte, Sorry Kini es una banda malagueña que mezcla el post rock con el progresivo, el math rock y el power rock para hacer algo único. En activo desde hace más de una década, su primer trabajo es "I Am Sorry Kini" de 2018. En la Guarida del Ángel presentarán nuevas canciones de un disco que verá la luz en los próximos meses.