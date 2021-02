La Sala Pescadería Vieja reúne el arte abstracto de Fernando Clemente

La Sala de Arte Pescadería Vieja continúa celebrando sus 25 años de existencia con la selección de artistas locales coordinada por Bernardo Palomo. Tras las exposiciones individuales de Juan Ángel González de la Calle e Ignacio Estudillo y las colectivas 'Pintura Pintura' y 'Lo que el ojo ve y el corazón siente', la Sala Pescadería Vieja acoge el arte abstracto de Fernando Clemente.

En la inauguración de la exposición, el teniente de alcaldesa de Dinamización Cultural y Patrimonio, Francisco Camas, ha destaca que "la cultura de Jerez no para y en ello hemos puesto nuestro afán. El Ayuntamiento de Jerez continúa trabajando para impulsar la actividad cultural con las máximas garantías sanitarias por lo que la cultura en Jerez no solo no para sino que ha encontrado nuevas formas expresivas y nuevos formatos".

El artista plástico jerezano Fernando Clemente ha aclarado el motivo por el que la exposición recibe el nombre de 'Ómnibus' ya que "se trata de un término muy utilizado en literatura para referirse a una recopilación de escritos variados y lo he relacionado con la muestra porque se trata de una selección de trabajos que son importantes para mí y que son diferentes entre sí y de diferentes etapas".

La exposición de Fernando Clemente se puede visitar en Sala Pescadería Vieja hasta el 18 de abril en horario de mañana de martes a sábado de 10:00 a 14:00 horas y sábados y domingos de 10:00 a 13:45 horas, estando lunes y festivos cerrado. La sala presenta un aforo limitado a 30 personas.