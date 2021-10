Santiago Lara lanza su versión de 'Alma mía', incluida en su nuevo disco, 'Tu canción en mi guitarra'

Pese a tener casi un siglo de vida, 'Alma mía' sigue siendo una canción actual. La profundidad de su mensaje y sobre todo su romanticismo, la han hecho convertirse en uno de los temas más versionados de la historia hasta el punto de que ha sido interpretado por grandes nombres de la música.Su creadora, María Grever, acaparó a mediados de los años treinta una importante popularidad gracias a sus trabajos para Paramount Pictures y 20th Century Studios, dos compañías para las que creó numerosas composiciones, principalmente como soporte musical a muchas películas. Así surgió 'Alma mía', una composición que ahora ha versionado el guitarrista Santiago Lara dentro de su último trabajo, 'Tu canción en mi guitarra', y que acaba de lanzar a la red a través de un vídeo musical. Esta nueva creación, arreglada e interpretada con su guitarra por el artista jerezano, cuenta con la voz de una de las cantaoras más efervescentes del momento, la onubense Rocío Márquez, capaz de otorgarle la impronta y personalidad necesaria al tema.La cantaora onubense reconoce que 'Alma mía' "es un tema que a mí me emociona muchísimo, me parece que son emociones universales que todas las personas hemos sentido alguna vez en la vida". Sobre el tema, "que lo hicimos por primera vez en un escenario en el espectáculo 'Ella', de Mercedes Ruiz", Márquez asegura que "en aquel momento me emocionó, por eso, cuando me llamó Santiago para grabarla me hizo mucha ilusión porque era dejarla guardadita para siempre. Ha sido una gran experiencia, primero porque lo admiro como músico, y luego porque me hace ilusión haberlo hecho en un estudio".Del mismo modo, Rocío Márquez considera que "el trabajo de Santiago a nivel de arreglos ha sido impresionante, y demuestra que tiene esa visión de producción que es tan complicada y que no todo el mundo tiene". Santiago Lara, por su parte, reconoce que "el tema lo escuché por primera vez en una versión que hizo Lucho Gatica, y desde el principio nos cautivó, no sólo por su melodía y su armonía, sino por su profundidad. Lo hemos adaptado a bolero con un trabajo de arreglos de cuerda, y la verdad es que estamos muy satisfechos". El single de 'Alma mía', que acaba de ser lanzado al mercado y que puede obtenerse a través de las distintas plataformas digitales, forma parte de la última creación de Santiago Lara, un disco, en el que realiza un recorrido por los temas musicales que han marcado su propia vida y la de otras tantas personas.'Tu canción en mi guitarra' sigue la línea iniciada en 2016 con 'Tribute to Path Metheny', aunque en esta ocasión versionando temas que van desde la BSO de la película de Disney 'Aladdin', 'Speechless' pasando por el 'Listen' de Beyoncé o el ‘Hallelujah’ de Leonard Cohen. El trabajo, que fue estrenado el pasado mes de julio, cuenta con las colaboraciones de artistas como María Terremoto, Rosario La Tremendita, el tenor Ismael Jordi, el guitarrista Josemi Carmona o la citada Rocío Márquez.